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        Haberler Gündem Güncel Denizli'deki orman yangını 4'üncü gününde | Son dakika haberleri

        Denizli'deki orman yangını 4'üncü gününde

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 24 Ekim'de başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yer ekiplerinin iş makineleri ve el aletleriyle yangının önüne şerit açtığı çalışmalarda arazi şartlarının izin vermediği noktalarda helikopterle söndürme yapılıyor. Valilikten yapılan açıklamada, yerleşim alanları için tehdit oluşturmayan yangını kontrol altına almak için çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.10.2024 - 12:44 Güncelleme: 27.10.2024 - 12:55
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        Denizli'deki orman yangını 4'üncü gününde
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Başkarcı Dağı'ndaki ormanlık alanda 24 Ekim'de başlayan yangına müdahale devam ediyor.

        Sarp ve kayalık arazide etkili olan yangının kontrol altına alınabilmesi için Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 738 personel, 12 ilk müdahale aracı, 16 iş makinesi ve 39 arazöz çalışma yapıyor.

        Yer ekiplerinin iş makineleri ve el aletleriyle yangının önüne şerit açtığı çalışmalarda arazi şartlarının izin vermediği noktalarda ise helikopterle söndürme yapılıyor.

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        Vali Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da yangının etkili olduğu bölgede incelemelerde bulunarak Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül'den bilgi aldı.

        "YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT ETMİYOR"

        Valilikten yapılan açıklamada, yerleşim alanları için tehdit oluşturmayan yangını kontrol altına almak için çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

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        #Denizli
        #orman yangını
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