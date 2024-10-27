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        Haberler Gündem 3. Sayfa Suça sürüklenen çocuk endişesi! Tablo korkuya yol açtı | Son dakika haberleri

        Suça sürüklenen çocuk endişesi! Tablo korkuya yol açtı

        Ümraniye'de bir ortaokul öğrencisinin elinde bıçakla okul bahçesinde müdür yardımcısını tehdit ettiği görüntüler kan dondurdu. Habertürk'ün gündeme taşıyıp tehlikeye dikkat çektiği olayın ardından suça sürüklenen çocuk istatistikleri de durumun vahametini ortaya koydu. Buna göre Adalet Bakanlığı 2023 yılı Adli Sicil İstatistik'lerinde 452 bin 70 çocuğun suça sürüklenen çocuk olarak kayıtlara geçtiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2024 - 11:04 Güncelleme: 27.10.2024 - 11:16
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        Suça sürüklenen çocuk endişesi! Tablo korkuya yol açtı
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        Geçtiğimiz hafta İstanbul Ümraniye'deki Yunus Emre Ortaokulu'nda bir 7. Sınıf öğrencisi, elinde büyük bir bıçakla geldiği okulda müdür yardımcısını tehdit etti.

        GÖZALTINA ALINDI

        Kaydedilen görüntüler ise dehşeti gözler önüne serdi. Olayda araya öğretmenlerin girmesiyle uzaklaştırılan öğrenci, okula gelen polislerce karakola götürüldü. Okulda yaşananları gündeme taşıyıp tehlikeye dikkat çeken haberturk.com'un haberinin ardından da harekete geçildi ve öğrenci gözaltına alındı.

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        VAHİM TABLO ORTAYA ÇIKTI

        Korku dolu anların ardından da suça sürüklenen çocuklarla ilgili istatistikler merak konusu oldu. Son dönemde artan şiddet olaylarıyla yeniden gündeme gelen istatistikler durumun vahametini ortaya koydu.

        MALVARLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR İLK SIRADA

        Buna göre Adalet Bakanlığı 2023 yılı Adli Sicil İstatistik'lerinde 452 bin 70 çocuğun suça sürüklenen çocuk olarak kayıtlara geçtiği ortaya çıktı.

        Bu çocuklarla ilgili de en çok işlem yapılan suçlarda ilk sırada 268 bin 822 ile mal varlığına karşı işlenen suçlar, ikinci sırada da 166 bin 235 ile vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar yer aldı. Öte yandan 2023 yılına bir önceki yıldan devredilen dosya sayısı da 189 bin 143 olarak kayıtlara geçti.

        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
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