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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek

        Avrupa Ligi'nde İngiliz devi Manchester United'ı elinden kaçıran Fenerbahçe, bugün Süper Lig'in yeni takımı Bodrum FK'yı konuk edecek. Kanarya'da cezalı olan Fred ile sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder forma giyemeyecek. Jose Mourinho, müsabakada sol bekte Kostic'i sahaya sürmeyi planlıyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.10.2024 - 10:42 Güncelleme: 27.10.2024 - 10:42
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        • 1

          Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

        • 2

          Geçen hafta deplasmandaki Samsunspor maçından 2-2 berabere ayrılarak zirvenin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 17 puan toplayan Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 4. sırada başladı.

        • 3

          3 EKSİK

          Fenerbahçe'de Sipay Bodrum FK müsabakası öncesinde 2 sakat, 1 de cezalı futbolcu bulunuyor. Samsunspor müsabakasında sakatlanan Jayden Oosterwolde ile Cengiz Ünder, maçta forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı olan Brezilyalı futbolcu Fred de takımdaki yerini alamayacak.

        • 4

          SOL BEKTE GÖZLER KOSTIC'TE

          Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, müsabakada sol bekte Kostic'i sahaya sürmeyi planlıyor. Jayden Oosterwolde'nin sakatlığında UEFA listesinde isimleri yer almayan Kostic ve Levent Mercan'ı Manchester United maçında oynatamayan Portekizli çalıştırıcı, bu bölgede Mert Müldür'e şans vermişti.

        • 5

          İKİ TAKIMIN İLK KARŞILAŞMASI

          Fenerbahçe ile Bodrum FK, ilk kez karşı karşıya gelecek. Geçen sezon Trendyol 1. Lig'de play-off yarışını zirvede tamamlayan Bodrum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanmıştı. Muğla ekibi, geride kalan 9 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi sonucunda 10 puan topladı.

        • 6

          MUHTEMEL 11'LER

          FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Djiku, Çağlar, Kostic, Amrabat, İsmail Yüksek, Szymanski, Tadic, Maximin, En- Nesyri

        • 7

          BODRUM FK: Sousa, Üzeyir, Ajeti, Ali, Celustka, Ahmet, Mohammed, Fredy, Brazao, Dimitrov, Puşcaş

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