1960'lara damga vuran isim: Komiser Mayk Kenan! İstanbul'un korkulu rüyası olan gangsteri buldu!

Geçmiş yıllarda başarılı polis memurlarının lakapları olurdu. Özellikle 1950’li yıllardan sonra yayınlanan polisiye kitaplardaki dedektifler, casuslar ilgiyle okundu. Bunlardan biri de 1950’li yıllarda yayınlanan ve büyük ilgiyle okunan polisiye romanlardan biri olan hafiye Mayk Hammer’dı. Daha sonra filmleri ve dizileri çekilen Mayk Hammer efsanesiyle bütünleşen bir Türk komiser ortaya çıktı. 1960’lı yıllarda İstanbul’da korku salan bir gangsterin hikayesi, ünlü Türk komiser Mayk Kenan’ın çalışmalarıyla bitirildi. İşte emniyet kayıtlarına geçen o inanılmaz olayın hikayesi...

REKLAM advertisement1 Tarih yaprakları 21 Aralık 1967’yi gösteriyordu. Akşam saatlerinde Taksim İstiklal Caddesi'nde “Yazıyor yazıyor” diye bağıran gazete satıcısı önemli bir haberi duyuruyordu. “Ünlü gangster İrfan cezaevinden firar etti yazıyorrrr” diye bağıran gazete satıcısının kolundaki gazeteler kısa sürede tüketildi. Gazete dehşet veren bir haberi İstanbullulara duyuruyordu. 1960’lı yıllarda İstanbul sokaklarında korku ve dehşet saçan azılı suç makinası gangster İrfan Vural cezaevinden firar etmişti. REKLAM GARDİYANI ÖLDÜRÜP KAÇTILAR İrfan Vural, tam bir yıl önce, Gaziosmanpaşa’da peşine düştüğünü zannettiği bir polis memurunu öldürdü. Ertesi gün düzenlenen silahlı çatışma sonucu yakalandı. Cezaevine giren o dönemin haydudu İrfan Vural, iki üç arkadaşıyla firar etti. Firar ederken bir gardiyanı da silahla ateş ederek öldürdü. Öğle saatlerinde yaşanan bu olayı, gazeteler ekspres baskıyla duyurmuştu.

SUÇ MAKİNALARINA GANGSTER DENİLİYORDU ‘Gangster’ kelimesi, 1950’li yıllarda Amerikan filmlerinin Türkiye'de gösterilmesiyle hayatımıza girdi. “Tehditle insanlara yolsuz işler yaptırma, adam öldürme, haraç alma vb. gibi yasadışı işler yapan” kişiye denilen gangster kelimesi, o dönem bu tür suçlular için kullanılıyordu. İKİNCİ ŞUBEDE TOPLANTI Kan donduran bu olay gündemi sarstı. Tüm İstanbul polisi bu gangsterin peşine düştü. Olaydan sonra kaçan haydut, izini kaybettirdi. Çalışmalara başlanırken, İstanbul’un en meşhur birimi İkinci Şube'nin birinci kısmında sıcak bir toplantı yapılıyordu. İkinci Şube, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih’deki binasında yer alıyordu. Cinayet masası amiri, yardımcılarına “Bu adamı mutlaka yakalamamız gerekiyor. İstanbul’u buna dar etmemiz gerek arkadaşlar. Sokak çalışmalarınızı istihbarat çalışmamızı yapalım’ dedi. Toplantıda olanlar arasında emniyet amirinin yardımcılarından biri de komiser Kenan Aksel’di. Yani namı diğer ‘Komiser Mayk Kenan'dı.

REKLAM MEŞHUR DEDEKTİF MAYK HAMMER Amerikalı yazar Mickey Spillane’nın yarattığı dedektif Mayk Hammer romanları dünyada büyük ilgi görmüştü. Türkiye’de yazar “Kemal Tahir”in çevirisini yaptığı Mayk Hammer’ın romanları yoğun ilgiyle karşılaştı. Filmleri kapalı gişe oynadı. Komiser Kenan Aksel de çok başarılı bir polisti. Zeki, çalışkan ve çevik olan komiser Kenan Aksel'e, başarılarından dolayı “Komiser Mayk Kenan” lakabı takılmıştı. Aralarında görüntü olarak ilginç bir benzerlik de vardı. Kafasına taktığı fötr şapkası, üstündeki montuyla da dedektif Mayk Hammer’a tıpa tıp benziyordu.

SOKAK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI Komiser Mayk Kenan ve ekibi hemen çalışmaya başladı. Tabii o dönemin şartlarına göre, istihbarat bilgileri ancak sokak çalışmalarıyla yapılıyordu. Kameralar yok, cep telefonları yok. Tek yer sokaktaki istihbarat çalışmasıydı. Peki bu azılı suç makinesi gangster İrfan Vural kimdi? Komiser Mayk Kenan, sokakta istihbarat çalışmasına başlarken, bu azılı haydudun profilini ortaya çıkarttı. REKLAM HAYDUDUN KARNESİ Vural, ilk suçunu 17 yaşındayken, Düzce’de babasına saldıran bir jandarma subayını yaralayarak gerçekleştirdi. Cezaevine giren Vural çıktıktan kısa süre sonra başka bir suçtan dolayı yeniden hapse girdi.

İSMİNİ BÖYLE DUYURDU Bir süre sonra cezaevinden çıktı. İstanbul sokaklarına korku salmaya başlayan Vural’ın ismi 1961 yılında Üsküdar’da gerçekleştirdiği yüklü miktarda bir soygun olayıyla duyuldu. Suç ortağı arkadaşıyla takip ettikleri banka müdürünün taşıdığı dönemin parasıyla 180 bin liralık mücevher bulunan çantayı gasp etti. Banka müdürünü yaralayarak soyan suç makinesi kısa bir süre sonra yakalandı. Bu soygun olayı o dönem gazete manşetlerinde yer aldı. CEZAEVİNDEN KAÇTI Yakalanan azılı suç makinesi 19 yıl hapis cezası aldı. Aynı sene Bolu Cezaevi'ne gönderildi. Cezaevinde krallığını ilan eden gangster Vural, Bolu Cezaevinden de kaçtı. 25 Kasım 1966 tarihinde Gaziosmanpaşa’da, peşine düştüğünü zannettiği polis memurunu öldürdü. Olaydan kısa süre sonra yaşanan silahlı çatışmada teslim oldu. Ve son olarak bu suçtan cezaevine girdi.

REKLAM SEMTLERDEKİ KABADAYILAR İşte tüm İstanbul polisi bu son olayda gardiyanı öldürüp cezaevinden kaçan gangster Vural ve arkadaşlarının peşine düşmüştü. Bunların arasında yer alan Komiser Mayk Kenan, önce Beyoğlu’nun arka sokaklarında istihbarat çalışması yaptı. O dönem özellikle bu bölgelerde kabadayılık yaygındı. Bar Pavyon, kumar, kaçakçılık, silah ve uyuşturucu temin edilen mekanlar önemli istihbarat noktalarıydı. Suç dünyası içinde olanlar birbirlerinin ne yaptıklarını iyi bilir ve duyarlardı. Komiser Mayk Kenan da gizlilik içinde çalışmasını yaparak birkaç kabadayı ile görüştü.

YURT DIŞINA KAÇAÇAK Komiser Mayk Kenan, yeraltı dünyası, kabadayılar ve suçlular arasında çok bilinen ve korkulan bir isim olarak tanınıyordu. O yüzden duydukları bir şeyi komiser Kenan’dan gizlemeyeceklerini iyi biliyorlardı. Beyoğlu’nun arka sokaklarında yapılan bu istihbarat çalışmasında azılı gangster ve arkadaşlarının yurt dışına kaçacaklarına dair bilgi elde etti. Bu önemliydi ama daha da fazla bilgiye ihtiyaç vardı. REKLAM İZLER ÖNCE GAZİOSMANPAŞA’YA Gazeteler azılı gangsterin halen yakalanmadığı haberini yaparken, Komiser Mayk Kenan, elde ettiği bilgilerle Gaziosmanpaşa bölgesine yöneldi. Kabadayılar dünyasında aldığı istihbarat bilgisine göre, Vural ve arkadaşları Gaziosmanpaşa’da saklanıyordu. İstanbul’un en geniş ilçesi olan Gaziosmanpaşa sıkı takibe alınmaya başlandı. Ancak iz yoktu.

KARAGÜMRÜK’DEKİ SİLAH KAÇAKÇISI Komiser Mayk Kenan’a göre, gangsterin mutlaka irtibata geçeceği birileri olmalıydı. Tam 6 gün olmuştu. Bu çalışmalarda Komiser Mayk Kenan, çok önemli bir bilgiye ulaştı. Gangster Vural’ın Karagümrük’te silah kaçakçısı olan bir kişiyle irtibatlı olduğunu öğrendi. Bu istihbarat bilgisi, İstanbul sokaklarında korku salan bir suçlunun sonu olacaktı. “BEN İKİNCİ ŞUBEDEN KOMİSER KENAN” Ünlü gangster cezaevinden firar edeli bir hafta olmuştu. Komiser Mayk Kenan elde ettiği istihbarattan bir gün sonra o silah kaçakçısının olduğu noktaya geldi. Silah kaçakçısından bilgi almaya gelen Komiser Mayk Kenan, burada tarihi bir tesadüfle karşılaştı.

REKLAM Tam o sırada silah kaçakçısına gelen Vural ile çetesiyle karşılaştı. Komiser Mayk Kenan "Ben ikinci şubeden komiser Kenan, hemen teslim olun” dedi Vural, bu ünlü komiser Mayk Kenan’ı hemen tanıdı. Vural ve bir arkadaşı teslim ol çağrısına silahla karşılık verdi. Çatışma yaşandı. Komiser Mayk Kenan lakaplı Kenan Aksel ÜNLÜ GANGSTER ÜNLÜ KOMİSER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ Yaşanan çatışmada, Komiser Mayk Kenan, hem Vural’ı hem de diğer çete üyesini öldürdü. Olay yerinde çatışmaya girmeyen iki çete üyesi ise kaçtı. Günlerdir gazete sayfalarında yer alan ünlü gangster İrfan Vural, İstanbul emniyetinin bir başka ünlü ismi Komiser Mayk Kenan lakaplı Komiser Kenan Aksel tarafından öldürüldü.

MANŞETLERDE MAYK KENAN VARDI Bu olay Türk emniyeti tarafından gerçekleşen çok önemli bir operasyondu. Gazeteler nefes kesen o operasyon için, Komiser Mayk Kenan’ın çatışmada gangsterleri öldürdüğü silahıyla birlikte çekilmiş fotoğrafına yer verdi. Haberin detaylarına ise şöyle yazdılar; “İŞTE MAYK KENAN: Komiser Kenan Aksel daima II. Şubenin en zor işlerinde görev almış ve hepsinde de başarı kazanmıştır. Müdüriyetin zeki ve yürekli memurlarından biridir. Zekâsını ve silahını çok iyi kullanır. Önce Kaçakçılık Bürosu'nda, sonra Mali Polis'te çalışmış, son olarak Ekipler Amirliği'nde görev almıştır. 40 yaşında, evli ve iki çocuk babasıdır. Resimde 'Mayk' Kenan elinde gangsterleri öldürdüğü 'Smith Wesson' tabancası ile görülüyor.”

İLGİNÇ TESADÜF Günlerce konuşulan bu olayda ilginç bir nokta da ortaya çıktı. Komiser Mayk Kenan Düzceliydi. Ünlü gangster İrfan Vural da ilk suçunu Düzce’de işlemişti. İlk suçunu Düzce’de işleyen azılı suç makinesi Düzceli ünlü bir komiser tarafından öldürülmüştü. Komiser Mayk Kenan yani Yusuf Kenan Aksel, birçok önemli olayda yer aldı. Hem ismiyle hem görüntüsüyle nam salan Komiser Mayk Kenan 2007’de 80 yaşındayken hayatını kaybetti.