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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu: İran'daki saldırı kesin ve güçlüydü | Dış Haberler

        İsrail Başbakanı Netanyahu: İran'daki saldırı kesin ve güçlüydü

        İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırısının hedeflerine ulaştığını söyledi. Netanyahu, "İran'daki saldırı kesin ve güçlüydü ve tüm hedeflerine ulaştı, ABD'ye yakın koordinasyonu için teşekkür ediyorum. İran'ın savunma kabiliyetine ve füze üretme yeteneğine zarar verdik." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2024 - 13:09 Güncelleme: 27.10.2024 - 13:25
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        Netanyahu: İran'daki saldırı kesin ve güçlüydü
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırısının üzerinden iki gün geçtikten sonra yaptığı açıklamada, saldırının tüm hedeflerine ulaştığını söyledi ve ABD'ye teşekkür etti.

        MOSSAD karargahı yakınlarında saldırı
        MOSSAD karargahı yakınlarında saldırı

        Netanyahu açıklamasında, "İran'daki saldırı kesin ve güçlüydü ve tüm hedeflerine ulaştı, ABD'ye yakın koordinasyonu için teşekkür ediyorum." dedi. Ayrıca, "İran'ın savunma kabiliyetine ve füze üretme yeteneğine zarar verdik." ifadelerini kullandı.

        İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRISI

        İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a düzenlenen hava saldırılarının ardından güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi.

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        İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

        İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.

        İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

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