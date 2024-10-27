İsrail basının son dakika olarak servis ettiği haberine göre, başkent Tel Aviv civarındaki MOSSAD karargahı yakınlarında bir otobüs durağına kamyonlu saldırı düzenlendi. Saldırıda 40 kişi yaralandı. Askeri üs bölgesi yakınlarındaki saldırıyı yapan kamyon sürücüsü etkisiz hale getirildi

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İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin onlarca kişiye olay yerinde müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, 4'ü ağır olmak üzere 16 yaralının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı, bir terör saldırısı olduğundan şüphelenildiği ifade edildi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın muhabiri Amichai Stein ise sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, yaralı sayısının 40 olduğunu kaydetti. REKLAM "Araçla ezme girişimi" Tel Aviv çevresindeki İsrail Askeri İstihbarat Birimi 8200'e bağlı Glilot Üssü yakınlarındaki otobüs durağında gerçekleşti. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.