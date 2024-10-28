Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!

Adana'da olay, 23 Ekim'de saat 19.30 sıralarında Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvehanede oturan Baran Cengiz (18), sohbet ettiği arkadaşı F.B. (17) ile tartıştı.

Kahvehanedekilerin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesinin ardından Cengiz'i ambulansla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Baran Cengiz, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Cengiz'in cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verildi.

'CEP TELEFONUMU ÇALDIN' İDDİASI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bir süre önce Cengiz'in, cep telefonunu çaldığı iddiasıyla F.B. ile tartıştığı, taraflar arasında bu nedenle husumet başladığı belirlendi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Cinayet şüphelisi F.B. ile Cengiz'in olay günü konuyu konuşmak için buluştuğu belirtildi. Bu tespitlerin ardından polis ekipleri, F.B.'yi saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı.

"ÜZERİNDE SİLAH OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Emniyete götürülen F.B., ifadesinde, "Kahvehanede otururken, daha önceden tartışma yaşadığım Baran yanıma geldi. Küfürleştik. Masadan kalkıp, 'Bekle geliyorum' dedikten bir süre sonra geri döndü. Üzerinde silah olduğunu düşünüp, vurdum" diye konuştu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.