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        Haberler Gündem Güncel Kısa süre sonra sildi! Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar! | Son dakika haberleri

        Kısa süre sonra sildi! Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!

        Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın tutuklu olmayan tek abisi Baran Güran dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Baran'ın, davada tutuklanan annesi Yüksel Güran ve kardeşi Enes Güran için yorumlar yaptığı görülürken, amcası hakkında ise herhangi bir ifade kullanmaması dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 12:13 Güncelleme: 28.10.2024 - 12:13
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        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
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        Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili açılan davada amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, abi Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Bugün ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

        Narin Güran'ın tutuklu olmayan tek abisi Baran Güran dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Baran'ın, davada tutuklanan annesi Yüksel Güran ve kardeşi Enes Güran için yorumlar yaptığı görülürken, amcası hakkında ise herhangi bir ifade kullanmaması dikkat çekti.

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        Baran Güran ilk paylaşımında, "Bırak onlar ne diyorsa söylesinler, canım annem senin evladını kimse yıkamaz, çok özledim. Dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim. Canım annem" dedi.

        İkinci paylaşımda da 15 yaşındaki kardeşi Enes Güran'ın fotoğrafını ekleyip, "Sana iftira atanlar utansın aslanım. Senin başın hep böyle dik olacak" ifadesini kullandı. Son paylaşımında ise katledilen küçük kardeşi Narin ile fotoğrafı ekleyip, "Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkacak annesine, abilerine 'katil' dediniz. Ben sizleri Allah'a havale ediyorum" mesajlarını paylaştı. Baran Güran, kısa süre sonra annesi ve erkek kardeşi ile olan gönderilerini sildi.

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        #narin güran
        #baran güran
        #Diyarbakır
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