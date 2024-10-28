118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı

Son olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'dan gelen açıklamalarla asgari ücret konusundaki tartışmalar kamuoyunun gündeminde ilk sıralara yerleşirken, iktisatçılardan asgari ücretin gerçekleşen enflasyona göre artırılması çağrısı geldi.

118 iktisatçının ortak imzaladığı açıklamada Türkiye ekonomisinde uzun süredir devam eden yüksek enflasyon sorununun, dar gelirli vatandaşları ve asgari ücretle çalışanları ekonomik olarak daha kırılgan hale getirdiği ve yaşam standartlarını ciddi ölçüde düşürdüğü belirtildi.

Son dönemde uygulanan para ve maliye politikalarının, enflasyonla mücadele hedefi doğrultusunda şekillendirildiğini belirten iktisatçılar bununla birlikte Temmuz ayında asgari ücret artışından kaçınılması ve 2025 için öngörülen artışın gerçekleşen enflasyon yerine yüzde 25'lik beklenen enflasyon oranı baz alınarak belirlenmesi planının, bilimsel ve sosyal açıdan kaygı verici olduğunu söyledi.

REKLAM

Ortak açıklamada imzası bulunan iktisatçılar ve akademisyenler enflasyonla mücadelenin toplumsal maliyetinin adil dağıtılması gerektiğini, asgari ücretlilerin alım gücünün korunmasının sosyal devletin bir gerekliliği olduğunu, gerçekleşen enflasyon oranının altında yapılacak ücret artışlarının gelir dağılımını daha da bozacağını ve enflasyonla mücadelenin başarısının dar gelirlilerin yaşam standartlarının düşürülmesi pahasına sağlanamayacağını vurguladılar.