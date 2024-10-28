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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı - İş-Yaşam Haberleri

        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı

        Asgari ücret konusunda kamuoyunda tartışmalar hızlanırken, 118 iktisatçı ortak imzaladıkları basın açıklamasında asgari ücret artışlarında gerçekleşen enflasyon oranının dikkate alınması ve gelir dağılımını da gözeten bütüncül bir ekonomi politikası izlenmesi gerektiğini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 11:13 Güncelleme: 28.10.2024 - 11:13
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        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
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        Son olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'dan gelen açıklamalarla asgari ücret konusundaki tartışmalar kamuoyunun gündeminde ilk sıralara yerleşirken, iktisatçılardan asgari ücretin gerçekleşen enflasyona göre artırılması çağrısı geldi.

        118 iktisatçının ortak imzaladığı açıklamada Türkiye ekonomisinde uzun süredir devam eden yüksek enflasyon sorununun, dar gelirli vatandaşları ve asgari ücretle çalışanları ekonomik olarak daha kırılgan hale getirdiği ve yaşam standartlarını ciddi ölçüde düşürdüğü belirtildi.

        Son dönemde uygulanan para ve maliye politikalarının, enflasyonla mücadele hedefi doğrultusunda şekillendirildiğini belirten iktisatçılar bununla birlikte Temmuz ayında asgari ücret artışından kaçınılması ve 2025 için öngörülen artışın gerçekleşen enflasyon yerine yüzde 25'lik beklenen enflasyon oranı baz alınarak belirlenmesi planının, bilimsel ve sosyal açıdan kaygı verici olduğunu söyledi.

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        Ortak açıklamada imzası bulunan iktisatçılar ve akademisyenler enflasyonla mücadelenin toplumsal maliyetinin adil dağıtılması gerektiğini, asgari ücretlilerin alım gücünün korunmasının sosyal devletin bir gerekliliği olduğunu, gerçekleşen enflasyon oranının altında yapılacak ücret artışlarının gelir dağılımını daha da bozacağını ve enflasyonla mücadelenin başarısının dar gelirlilerin yaşam standartlarının düşürülmesi pahasına sağlanamayacağını vurguladılar.

        Bu bağlamda iktisatçılar ekonomi politikasını yönetenleri, asgari ücret artışlarında gerçekleşen enflasyon oranının dikkate alınması ve gelir dağılımını da gözeten bütüncül bir ekonomi politikası izlenmesi konularında acilen adım atmaya davet etti.

        Açıklamayı imzalayan iktisatçılar şöyle sıralandı:

        Ceyhun Elgin, Boğaziçi Üniversitesi

        Adem Yavuz Elveren, İzmir Ekonomi Üniversitesi & Fitchburg State University

        Cem Oyvat, University of Greenwich

        A. Erinç Yeldan, Kadir Has Üniversitesi

        A. Oğuz Demir, Ekonomistler Platformu

        Ahmet Haşim Köse, Open University

        Ahmet Makal, Ankara Üniversitesi (Emekli)

        Ahmet Yılmaz, Marmara Üniversitesi

        Ali Alper Alemdar, St. Francis College

        Ali Rıza Güngen, McMaster University

        Alper Duman, İzmir Ekonomi Üniversitesi

        Anıl Aba, Yaşar Üniversitesi

        Arda Tunca, Bağımsız Araştırmacı

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        Armağan Gezici, UWE Bristol

        Ata Can Bertay, Sabancı Üniversitesi

        Ayça Akarçay, Galatasaray Üniversitesi

        Ayça Tekin-Koru, TED Üniversitesi

        Aziz Çelik, Kocaeli Üniversitesi

        Aziz Konukman, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

        Baki Demirel, Yalova Üniversitesi

        Begüm Özkaynak, Boğaziçi Üniversitesi

        Bilin Neyaptı, Bilkent Üniversitesi

        Bülent Eşiyok, İstanbul Gelişim Üniversitesi

        Burçay Erus, Boğaziçi Üniversitesi

        Çağla Ünlütürk, PAÜ

        Caner Özdurak, Beykoz Üniversitesi

        Cem Başlevent, İstanbul Kültür Üniversitesi

        Cem Somel, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Emekli)

        Çiğdem Boz, Bağımsız Araştırmacı

        Değer Eryar, İzmir Ekonomi Üniversitesi

        E. Ahmet Tonak, University of Massachusetts Amherst & Smith College

        Ebru Voyvoda, ODTÜ

        Elif Karaçimen, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

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        Emre Özçelik, ODTÜ-Kıbrıs

        Engin Kara, Cardiff University

        Ensar Yılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesi

        Ercan Uygur, Ankara Üniversitesi (Emekli)

        Ergin Yıldızoğlu, Cumhuriyet Yazarı

        Erol Balkan, Hamilton College

        Erol Taymaz, ODTÜ

        Esra Uğurlu, Leeds University

        F. Ahmet Öncü, Sabancı Üniversitesi (Emekli)

        Fatih Kansoy, Oxford University

        Fatih Özatay, TOBB ETÜ

        Ferhat Akyüz, Samsun Üniversitesi

        Fikret Adaman, Boğaziçi Üniversitesi

        Fikret Görün, ODTÜ (Emekli)

        Filiz Eryılmaz, Bursa Uludağ Üniversitesi

        Galip Yalman ODTÜ (Emekli)

        Gökçer Özgür, Gettysburg College

        Gülbiye Y.Yaşar, Ankara Üniversitesi

        Güldem Atabay, Ekonomist/Yazar

        Güneş Aşık, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

        Güney Işıkara, New York University

        Günseli Berik, University of Utah (Emekli)

        Hakan Mıhcı, Hacettepe Üniversitesi (Emekli)

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        Haluk Levent, İstanbul Bilgi Üniversitesi

        Hasan Cömert, Trinity College-Hartford

        Hasan Murat Ertuğrul, Anadolu Üniversitesi

        Hasan Tekgüç, Kadir Has Üniversitesi

        Hayri Kozanoğlu, Altınbaş Üniversitesi

        Hüseyin Özel, Hacettepe Üniversitesi

        İbrahim Semih Akçomak, ODTÜ

        İlhan Döğüş, University of Europe for Applied Sciences

        İnsan Tunalı, Koç Üniversitesi (Emekli)

        İris Cibre, Finansal Piyasalar Uzmanı

        İsmail Ertürk, Manchester University

        Kamil Yılmaz, Koç Üniversitesi

        Kerem Cantekin, Bağımsız Araştırmacı

        Kıvanç Karaman, Boğaziçi Üniversitesi

        Korkut Boratav, Ankara Üniversitesi (Emekli)

        Korkut Ertürk, University of Utah

        M. Aykut Attar, Hacettepe Üniversitesi

        M. Kerem Çoban, SOAS, University of London & Kadir Has Üniversitesi

        M. Murat Kubilay, Uluslararası Finans Uzmanı

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        Mehmet Uğur, University of Greenwich

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        Murat Taşdemir, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

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