Galatasaray-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri
Türk futbolunun iki devi Galatasaray ve Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide bu akşam RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Ligde bu sezon mağlubiyet yüzü görmeyen iki ezeli rakip, derbiyi kazanıp hem taraftarını sevindirmek hem de zirve yarışında psikolojik avantajı eline geçirmek istiyor. Dev maç öncesi nefesler tutulurken, iki teknik adamın sahaya süreceği kadrolar da merak ediliyor. İşte Galatasaray - Beşiktaş maçının muhtemel 11'i ve derbiyle ilgili tüm detaylar...
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Türk futbolunun iki güzide kulübü Galatasaray ile Beşiktaş bu akşam karşı karşıya gelecek.
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RAMS Park'ta oynanacak derbi, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.
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Ligde iki sezon üst üste ipi önde göğüsleyerek toplamda 24. kez mutlu sona ulaşan Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezona da iyi başladı. Çıktığı 9 maçın 8'ini kazanan, 1'inden de beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, 25 puan topladı. Namağlup yoluna devam eden Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor.
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- 4
Süper Lig'de henüz mağlubiyet yaşamayan Beşiktaş ise 8 mücadelede 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlılar, haftaya 20 puanla girdi.
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BEŞİKTAŞ'TAN 5-0'LIK GALİBİYET!
Galatasaray ile Beşiktaş bu sezon ikinci kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig şampiyonu sarı-kırmızılı ekip, sezon başında Türkiye Kupası şampiyonu siyah-beyazlılar ile Turkcell Süper Kupa'da karşılaştı. Müsabaka, Beşiktaş'ın 5-0'lık galibiyetiyle sona erdi.
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Derbi tarihinin en farklı mağlubiyetlerinden birini yaşayan Galatasaray, hem Süper Kupa'yı rakibine kaptırdı hem de sezon öncesi büyük bir moral kaybı yaşadı.
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JAKOBS FORMA GİYEMEYECEK
Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, bu akşamki derbide sahaya çıkamayacak. Ligin 9. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapılan müsabakada sakatlanan Jakobs, henüz takımla çalışmalara başlamadı. Bir süre daha sahalardan uzak kalacak Jakobs, derbide takımdaki yerini alamayacak.
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Galatasaray'da ayrıca sınırda bulunan Kaan Ayhan, müsabakada sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.
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AL MUSRATI SINIRDA
Beşiktaş'ta Libyalı futbolcu Moatasem Al Musrati, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Al Musrati, derbide kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 11. haftada oynanacak Kasımpaşa müsabakasında görev yapamayacak.
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- 10
Derbinin muhtemel 11'leri:
- 11
GALATASARAY:
Muslera
- 12
Kaan
-
- 13
Davinson Sanchez
- 14
Abdülkerim
- 15
Barış Alper
-
- 16
Torreira
- 17
Sara
- 18
Sallai
-
- 19
Yunus
- 20
Icardi
- 21
Osimhen
-
- 22
BEŞİKTAŞ:
Ersin
- 23
Svensson
- 24
Uduokhai
-
- 25
Emirhan
- 26
Masuaku
- 27
Ndour
-
- 28
Gedson
- 29
Joao Mario (Al Musrati)
- 30
Rafa Silva
-
- 31
Semih
- 32
Immobile