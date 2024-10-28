İstanbul'da görsel şov
İstanbul'da gece saatlerinde gökyüzünde hilal belirdi. Galata Kulesi ve Çamlıca Camisi'yle birlikte görüntülenen hilal görsel şölen sunarken, sabah saatlerinde oluşan sis, köprüyle beraber hayran bıraktı
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İstanbul'da gece beliren hilal, sabaha kadar görüntülendi.
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Ay'ın evrelerinden biri olan hilal, Galata Kulesi ve Çamlıca Camisi'yle birlikte görenleri hayran bıraktı.
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Öte yandan İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam etti.
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Sis nedeniyle özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Beykoz çevresinde görüş mesafesi azaldı.
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Sis, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu.
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Sis, stratus bulutunun yerde veya yere yakın seviyede oluşması olarak da biliniyor.
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Yerle temas eden hava içindeki su buharının yoğuşması veya donarak kristalleşmesi sonucu ortaya çıkan sis, çok küçük su damlacıkları veya buz kristallerinden meydana geliyor.
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İşte İstanbul'da sis ve hilal manzaraları...
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