Icardi'ye yeni görev
Beşiktaş'ı dev derbide bu akşam konuk edecek Galatasaray'da Mauro Icardi bu maçta özel bir görevle sahaya çıkacak.
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Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek.
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Teknik direktör Okan Buruk son dört gün yaptırdığı çalışmalarda iki farklı sistemin üzerinde dursa da öndeki ikiliyi bozamadı.
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Victor Osimhen ve Mauro Icardi’nin birlikte forma giydiği maçlardaki uyumunu beğenen Buruk, iki yıldızı birlikte sahaya sürme kararı aldı.
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Nijeryalı yıldızın fiziksel üstünlüğünü kullanmayı amaçlayan Buruk, Icardi’ye ise özel bir rol hazırladı.
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Elfsborg müsabakasında rakip kaleye en yakın futbolcu olarak Osimhen görev yapmış; Icardi ise daha gezgin bir rolle sahaya çıkmıştı.
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Buruk, derbide Dries Mertens’i yedek soyundurmayı düşünüyor.
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Başarılı çalıştırıcı Beşiktaş karşısında ise Icardi’yi bağlantı oyuncusu olarak kullanacak.
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Inter’de oynadığı yıllarda ‘10 numara’ görevlerini de yapan Arjantinli’den serbest rolde oynamasını ve takım arkadaşlarına pozisyon hazırlamasını istedi.