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        Haberler Gündem Güncel Okulda dehşet saçan öğrenci gözlem altına alındı! | Son dakika haberleri

        Okulda dehşet saçan öğrenci gözlem altına alındı!

        İstanbul Ümraniye'de bir ortaokul öğrencisinin okul bahçesinde müdür yardımcısına bıçaklı tehditte bulunduğu görüntüler dehşete düşürmüştü. Habertürk'ün çocuklarla ilgili tehlikeye dikkat çektiği olayın ardından yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre 12 yaşındaki öğrencinin, akıl hastalığının yerinde olup olmadığının tespiti için gözlem altına alındığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 12:50 Güncelleme: 28.10.2024 - 12:50
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        Okulda dehşet saçan öğrenci gözlem altına alındı!
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        Ümraniye'de eğitim gördüğü okula bıçakla gelerek tehditte bulunduğu iddia edilen 12 yaşındaki öğrencinin, akıl hastalığının yerinde olup olmadığının tespiti için gözlem altına alınmasına karar verildi.

        AA'da yer alan habere göre Esenevler Mahallesi'ndeki ortaokulda öğrenim gören K.Ş. okula bıçakla gelerek tehditte bulunduğu iddiasına ilişkin polis ekiplerince muhafaza alıntına alınmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa çıkarıldı.

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        3 HAFTALIK GÖZLEM KARARI

        Savcılıkça ifadesi alınan K.Ş., akıl hastalığı olup olmadığının tespitine yönelik gözlem altına alınması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, K.Ş'nin, akıl hastalığının yerinde olup olmadığının tespitine yönelik 3 hafta süre ile gözlem altına alınmasına karar verdi.

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        NE OLMUŞTU?

        Esenevler Mahallesi'ndeki bir ortaokulda 24 Ekim'de tehdit olayı yaşandığı ihbarı üzerine okula giden polis ekiplerince, sağlık sorunları nedeniyle ilaç kullanan öğrenci K.Ş'nin başka bir öğrenciyle sorun yaşadığı, müdür yardımcısının ailesiyle telefonla görüştüğü K.Ş'nin sözlü hakarette bulunarak okuldan ayrıldığı belirlenmişti.

        Bir süre sonra okula bıçakla dönerek tehditte bulunan K.Ş, polis ekiplerince muhafaza altına alınmıştı.

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