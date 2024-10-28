26 motosiklet çaldılar! 'Silahlı saldırılara' karşı hırsızlık operasyonu!

İstanbul’da suç çetelerinin, silahlı saldırı olaylarının çoğunda çalıntı motosiklet kullanması üzerine polis soruşturma başlattı.

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Artan motosikletli silahlı saldırılar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosiklet hırsızlarına yönelik harekete geçti.

26 MOTOSİKLET ÇALINDI

Kadıköy ve Ataşehir’de son bir ayda 26 motosiklet çalınması üzerine soruşturma derinleştirildi. Çalışmalarda olaylarda iki hırsızın yer aldığı tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen Önder Y. ile A.B. düzenlenen operasyonla yakalandı. A.B. savcılıktan serbest bırakılırken, Önder Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAYLARDA KULLANILMIŞ MI? Yapılan çalışmalarda, olay anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki şüpheli park halindeki motosikletleri çalarken görülüyor. Polis, çalındığı tespit edilen bu motosikletlerin herhangi bir saldırıda kullanılıp kullanılmadığını araştırmaya başladı.