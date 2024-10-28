Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de manşetleri süsledi!
Benfica'nın Rio Ave'yi 5-0 mağlup ettiği maçta üç gol atarak hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu'nun performansı Portekiz basınında geniş yankı uyandırdı.
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Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, takımının Rio Ave ile oynadığı ve 5-0 kazandığı maçta ilk üç gol imzasını atarak hat-trick yaptı. Milli futbolcu, sergilediği müthiş performansla Portekiz basınınında manşetleri süsledi. İşte Kerem için yapılan yorumlar:
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O'JOGO: ÖLDÜRÜCÜ TÜRK
"Kerem Aktürkoğlu gollerine Rio Ave karşısında da devam etti. Da Luz'da hat-trick yapan 'Öldürücü Türk'ün saha içinde birçok yardımcısı vardı."
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RECORD: GOL SİHİRBAZLIĞI
"Gol sihirbazlığı kutsal ilaçtı. Kerem Aktükoğlu Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından doğru reçeteyi buldu. Benfica'nın toplam üstünlüğü Kerem Aktürkoğlu'nun ön plana çıktığı bir galibiyete yol açtı."
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ABOLA: HAT-TRICKOĞLU!
"Kerem'in sihri mi? Hat-trickoğlu'nu çağırın! Türk kanat oyuncusu parlamaya devam ediyor. Türk oyuncu Estadio da Luz'u gerçekten büyüledi. Da Luz'a her ayak bastığında gol attı. Oyunu iyi ve hızlı bir şekilde okuyor ve bu yüzden kaleye yakın bölgelerde bu kadar çok göze çarpıyor, aradan sonra hat-trick yaptığında da bunu bir kez daha gösterdi. Şu anda yedi maçta sekiz gol attı ve bu da 61. dakikada oyundan çıktığında aldığı alkışı açıklamaya yardımcı oluyor."
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MAIS FUTEBOL: KEREM'İN EXPELLIARMUS'U
"Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu'nun Expelliarmus'una tam kadro yanıt verdiği bir gece: Aursnes'in zekası, Di Maria'nın yaratıcılığı ve Aktürkoğlu'nun bitiriciliği, 90 dakika boyunca kaleciden başlayarak savunmada dengesiz ve topsuz alanda zayıf olan Vilacondenses'i tamamen yok etti. İlk yarı biterken Aktürkoğlu hat-trick yaptı ve biri Türk, diğeri Di Maria ve bir diğeri de Pavlidis'in kaçırdığı şanslar zaten orantısız olan sonucun daha da kötüye gitmesini engelledi."
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KEREM'DEN 5'İNCİ HAT-TRICK
Kerem Aktürkoğlu, kariyerinde 5. kez hat-trick yaptı. Milli futbolcunun kariyerinde üç gol birden kaydettiği müsabakalar şu şekilde:
27 Ekim 2024 - Benfica-Rio Ave maçı
9 Eylül 2024 - Türkiye-İzlanda maçı
12 Kasım 2022 - Başakşehir-Galatasaray maçı
17 Nisan 2021 - Göztepe-Galatasaray maçı
21 Temmuz 2020 - Anagold 24 Erzincanspor-Artvin Hopaspor maçı
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Milli futbolcu, Benfica formasıyla şu ana kadar çıktığı 7 resmi maçta 8 gol ve 2 asiste imza attı. Portekiz Ligi'nde 4 maçta 5 gol atıp 2 asist yapan Kerem, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de takımı adına 3 maçta 3 gol kaydetti.