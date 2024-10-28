Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi! "Derbinin kahramanı"
Juventus, 4-2 mağlup duruma düştüğü maçta oyuna sonradan Kenan Yıldız'ın golleriyle Inter ile deplasmanda 4-4 berabere kaldı. Geceye damga vuran milli futbolcu, İtalyan basınının manşetlerini süsledi.
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. haftasında Inter ile Juventus'un 4-4 berabere kaldığı maçta, attığı 2 golle siyah-beyazlıları mağlup olmaktan kurtaran milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalyan spor basını tarafından müsabakanın en iyisi seçildi.
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Tuttosport gazetesi, Kenan Yıldız'ın büyük boy fotoğrafını ilk sayfasına basarak, İtalyanca'da "Anneciğim Türkler geliyor (Mamma li Turchi)" deyişine atfen "Anneciğim o Türk" manşetini attı.
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Gazetenin maç haberinde, Yıldız'ın olağanüstü 2 gol attığı belirtilerek, milli futbolcunun kendisine yönelik eleştirilere sahada topunu konuşturarak yanıt verdiği ifade edildi.
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Gazetenin müsabakaya ilişkin oyuncu değerlendirmesinde de Yıldız, 8 puanla karşılaşmanın en iyisi seçildi.
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Tuttosport'un haberinde, Kenan Yıldız'ın Serie A tarihinde Inter ile Juventus arasında oynanan bir maçta birden fazla gol atan en genç oyuncu olduğu da kaydedildi.
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La Gazzetta dello Sport da "İtalya Derbisi" olarak anılan ve gol düellosuna sahne olan büyük maçta, Juventus'un Türk milli oyuncu Kenan Yıldız sayesinde müsabakayı 4-2'den 4-4'e getirdiğini belirtti.
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Gazetedeki maç değerlendirmesinde Juventus'ta 8 puanla maçın en iyisi seçilen Kenan Yıldız için "San Siro'da sahaya girişiyle ve attığı 2 golle kelimenin tam manasıyla maçı tersine döndürdü." yorumu yapıldı.
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Gazetenin başka haberinde, Yıldız’ın San Siro'daki müsabakada attığı 2 golle takımının "kahramanı"na dönüştüğü ifade edildi.
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Bir diğer haberde de siyah-beyazlıların geriden gelerek 1 puan aldığı dünkü maçla şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdüğü ancak 18 puanla 2. sıradaki Inter ile 17 puanla 3. sıradaki Juventus'un 4-4'lük beraberliğinin en çok, ligde 9 hafta sonunda 22 puanla lider olan Napoli'ye yaradığı belirtildi.
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Corriere dello Sport gazetesi de Inter-Juventus karşılaşmasını, maça damgasını vuran milli futbolcu Kenan Yıldız’ın büyük boy fotoğrafıyla ilk sayfadan duyurdu.
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Gazetede, dünkü Inter-Juventus'un klasik bir "İtalya derbisi" olmadığı, skoru ve savunmada yapılan hatalar itibarıyla "çılgın" bir maç olduğu belirtilerek, Juventus'un maça 10 numarası Yıldız'dan destek alarak dengeyi getirdiği ifade edildi.
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Corriere dello Sport da Kenan Yıldız’ın dün akşamki performansına 8 puan vererek, maçın en iyisi seçti.
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Gazetede, Kenan Yıldız’ın maç sonunda Serie A’da şampiyonluğa inandıklarını söylediği demece de yer verildi.