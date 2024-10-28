Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi! "Derbinin kahramanı"

Bir diğer haberde de siyah-beyazlıların geriden gelerek 1 puan aldığı dünkü maçla şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdüğü ancak 18 puanla 2. sıradaki Inter ile 17 puanla 3. sıradaki Juventus'un 4-4'lük beraberliğinin en çok, ligde 9 hafta sonunda 22 puanla lider olan Napoli'ye yaradığı belirtildi.