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        Haberler Dünya İsrail'den UNRWA ajansına yasak, İran'a misilleme kararı | Dış Haberler

        İsrail'den UNRWA ajansına yasak, İran'a misilleme kararı

        İsrail Parlamentosu, BM Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı UNRWA'nın İsrail'de faaliyet göstermesini yasakladı. Öte yandan İsrail medyası, İsrail Güvenlik kabinesinin İsrail Başbakanı Netanyahu'nun evini hedef alan İHA saldırısı nedeniyle İran'a yeni bir misilleme kararı aldığını iddia etti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 28.10.2024 - 22:12 Güncelleme: 28.10.2024 - 23:25
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        İsrail'den UNRWA ajansına yasak, İran'a misilleme kararı
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        Knesset'te yapılan oylamada, 120 sandalyeli mecliste bulunan 92 İsrailli milletvekili UNRWA'nın İsrail’deki faaliyetlerini yasaklayan tasarı lehinde oy kullanırken, 10 milletvekili aleyhte oy verdi.

        İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 231 UNRWA çalışanını öldürmüştü.

        UNRWA, İSRAİL'İN HEDEFİNDE

        İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

        Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan; sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan ajansın kapatılması ve itibarsızlaştırması için kampanya yürütmeyi sürdürüyor.

        İSRAİL MEDYASI: GÜVENLİK KABİNESİ İRAN'A MİSİLLEME KARARI ALDI

        Öte yandan İsrail medyası, İsrail Güvenlik kabinesinin İsrail Başbakanı Netanyahu'nun evini hedef alan İHA saldırısı nedeniyle İran'a yeni bir misilleme kararı aldığını iddia etti

        Ayrıntılar gelecek...

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        #UNRWA
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