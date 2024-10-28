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        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler Avrupa'nın en iyi 2. genç oyuncusu! - Futbol Haberleri

        Arda Güler Avrupa'nın en iyi 2. genç oyuncusu!

        Real Madrid'de kariyerini sürdüren milli yıldızımız Arda Güler, Kopa Trophy'de Lamine Yamal'ın ardından 2. sırada yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 23:42 Güncelleme: 28.10.2024 - 23:42
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        • 1

          France Football tarafından her yıl düzenlenen ve 21 yaş altı en iyi performans gösteren oyuncuya verilen ödül olan Kopa Trophy sahibini buldu.

        • 2

          YAMAL'DAN BİR İLK!

          Bu yılki ödülü Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal kazandı. İspanyol futbolcu, ödülü 18 yaş altında kazanan ilk futbolcu oldu.

        • 3

          ARDA GÜLER 2. OLDU

          Sıralamada Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler 2. sırada yer aldı.

        • 4

          Manchester United'dan Kobbie Mainoo üçüncü sırada, Manchester City'den Savinho 4. sırada ve Barcelona'dan Pau Cubarsi ise 5. sırada kendine yer buldu.

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