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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında derbi mücadelesinde Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılarda goller 13. dakikada Davinson Sanchez ve 67. dakikada Victor Osimhen'den geldi. Beşiktaş'ın tek golünü ise 90+4. dakikada Muçi kaydetti. Galatasaray bu sonuçla birlikte ligdeki puanını 28 yaptı ve yoluna namağlup devam etti. 10. haftası tamamlanan Süper Lig'de Galatasaray'ın en yakın takipçisi Samsunspor ile arasında 6 puan bulunuyor.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 28.10.2024 - 19:00 Güncelleme: 28.10.2024 - 22:08
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        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray derbi mücadelesinde evinde Beşiktaş ile karşılaştı. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı.

        Sarı-Kırmızılılarda goller 13. dakikada Davinson Sanchez ve 67. dakikada Victor Osimhen'den geldi. Beşiktaş'ın tek golünü ise 90+4. dakikada Muçi kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Galatasaray ligdeki puanını 28'e yükseltti Beşiktaş ise 20 puanda kaldı. Sarı-Kırmızılar, Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetle ligde yoluna namağlup devam eden tek takım konumunda oldu.

        Galatasaray, Süper Lig'de bir sonraki haftayı BAY geçecek. Beşiktaş ise sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

        KAAN AYHAN HEM SAKATLANDI HEM CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

        Galatasaray'a Beşiktaş derbisinde kötü haber geldi.

        Mücadelenin 36. dakikasında Semih Kılıçsoy'a faul yapan Kaan Ayhan, sarı kartla cezalandırıldı.

        Kart sınırında olan Kaan Ayhan, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

        Milli futbolcu, Galatasaray'ın Samsunspor ile oynayacağı mücadelede cezalı duruma düştü.

        Öte yandan Galatasaray'da sakatlık yaşayan Kaan Ayhan'ın yerine oyuna 51. dakikada Elias Jelert dahil oldu.

        GOLLER NASIL OLDU?

        Galatasaray, iki golü de duran top organizasyonunda buldu. Gabriel Sara yaptığı 2 asistle gecenin bir diğer yıldızı oldu.

        DAKİKA 13 | Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Gabriel Sara'nın ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Davinson Sanchez, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Ersin Destanoğlu'nun sağından köşede ağlarla buluşturmayı başardı.

        DAKİKA 67 | Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Gabriel Sara'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Victor Osimhen, altıpas önünde gelişine yaptığı kafa vuruşuyla topu Ersin Destanoğlu'nun sağından ağlarla buluşturdu.

        DAKİKA 90+4 | Beşiktaş, Ernest Muci'nin golü ile maçta farkı bire indirdi. Cher Ndour'un uzun pasıyla topla buluşan Ernest Muci'nin, ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğine çarparak Fernando Muslera'nın sağından ağlarla buluştu.

        GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ HAKEM DEVAM DEDİ

        Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin ilk yarısında sarı-kırmızılılar penaltı bekledi.

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        Maçın 27. dakikasında Mauro Icardi penaltı bekledi; hakem Arda Kardeşler, VAR hakemi Onur Özütoprak'ı dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi.

        BRONCKHORST'TAN ARDA KARDEŞLERE TEPKİ

        Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, hakem Arda Kardeşler'e tepki gösterdi.

        Maçın ilk dakikalarında Immobile, Davinson Sanchez ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. İtalyan oyuncu, Davinson'un kendisine dirsek attığını öne sürdü.

        22. dakikada Davinson Sanchez'in Joao Mario'ya faulü sonrası siyah-beyazlılar kart bekledi ancak Arda Kardeşler, oyunun serbest vuruşla başlamasını istedi.

        30. dakikada Beşiktaş'ın etkili geldiği pozisyonda Rafa Silva, Davinson ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Van Bronckhorst, bu pozisyonda faul verilmemesinin ardından yedek kulübesindeki yerinden kalktı ve öfkeyle itirazda bulundu.

        Rafa Silva, uzun süre yerden kalkamadıktan sonra sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası oyuna döndü.

        BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK VARDI

        Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle derbinin kadrosunda yer alamadı.

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        Tedavileri devam eden Mert Günok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica, kadroya dahil edilmedi.

        Bu 3 oyuncunun yanı sıra Jean Onana da üst üste 3. kez teknik kadronun tercihi doğrultusunda kadroya alınmadı.

        GALATASARAY'IN SİSTEMİ DERBİDE DEĞİŞTİ

        Galatasaray, son 2 maçına farklı dizilişlerle çıktı.

        Genelde takımını 4-2-3-1 sistemiyle oynatan Okan Buruk, Elfsborg maçında 3-4-1-2 formasyonunu tercih etti. Tecrübeli teknik adam, takımını Beşiktaş derbisine ise 4-4-2 dizilişiyle çıkardı.

        Galatasaray, bu sezon 7. haftadaki Kasımpaşa maçına da bu dizilişle çıkmıştı.

        BARIŞ ALPER SOL BEK OYNADI

        Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, derbide sol bekte mücadele etti.

        Orijinal mevkisi hücum olan Barış Alper, son 2 sezonda Okan Buruk tarafından birçok mevkide görevlendirildi.Geçen sezon kale ve stoper bölgesi haricinde her mevkide sahaya çıkan Barış Alper, derbide de sol bek olarak görev yaptı.

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        MAÇTAN DAKİKALAR

        4. dakikada Joao Mario'nun sağdan yaptığı ortada topla buluşan Semih Kıılıçsoy, ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı.

        6. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ortasında arka direkte Yunus Akgün'ün yaptığı vuruşta, kaleci Ersin Destanoğlu topu güçlükle kornere çeldi.

        13. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Sara'nın sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Davinson Sanchez altıpas üzerinde kafa vuruşuyla topu filelere yolladı.

        38. dakikada Kaan Ayhan'ın sağ kanattan yaptığı ortada, Osimhen'in penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

        44. dakikada Gedson Fernandes'in pasıyla topla buluşan Rafa Silva'nın ceza sahası sağ çaprazında çektiği şutta, kaleci Muslera topu kurtardı.

        45. dakikada Davinson Sanchez'in pasıyla savunma arkasına sarkan Icardi'nin şutunda, Emirhan Topçu'ya çarpan top direğin dibinden kornere gitti.

        Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

        54. dakikada Masuaku'nun pasıyla topla buluşan Rafa Silva, ceza sahasına girdikten sonra topukla meşin yuvarlağı Joao Mario'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, Abdülkerim Bardakcı'ya çarpan top yandan kornere gitti.

        67. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Gabriel Sara'nın sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında iyi yükselen Osimhen penaltı noktasında yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-0

        79. dakikada Torreira'nın pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Osimhen, bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla üstten auta çıktı.

        90+4. dakikada Beşiktaş, farkı 1'e indirdi. Ndour'un pasıyla topla buluşan Muçi'nin ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğe çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 2-1

        Galatasaray, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

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