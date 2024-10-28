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        Haberler Gündem 3. Sayfa Genç kadın eski kocası tarafından otomobilin içinde vurularak öldürüldü - En Son Haberler | Son dakika haberleri

        Genç kadın eski kocası tarafından otomobilin içinde vurularak öldürüldü

        Nevşehir'de bir kişi boşandığı eşine aracının içinde kurşun yağdırdı. 7 kurşunun isabet ettiği katın hayatını kaybetti. Katil zanlısı Jandarmaya teslim oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 21:25 Güncelleme: 28.10.2024 - 21:31
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        Boşandığı eşine kurşun yağdırdı!
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        Nevşehir'de genç kadın eski kocası tarafından otomobilin içinde tabancayla vurularak öldürüldü.

        Yeni Mahalle'deki alışveriş merkezinin açık otoparkında otomobilin içinde bir kadının kanlar içinde hareketsiz olduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Otoparka gelen ekipler, araçta bulunan Mine Özcan'ın (28) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Araç ve çevresindeki araştırmada 6 mermi kovanı bulan ekipler, kadının bir ay önce boşandığı Hüseyin Ç. tarafından vurulduğunu belirledi.

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        Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Özcan'ın cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Hüseyin Ç.'nin, Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarmaya giderek teslim olduğu öğrenildi.

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        #Nevşehir
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