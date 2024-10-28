Bacağı kırıldı! Milli okçuya hatalı uygulama iddiası!

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda memur olarak görev yapan 61 yaşındaki Naci Yenier, 1993 yılında trafik kazası geçirdi, tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı.

49 yaşında okçuluk sporuyla tanışarak hayata tutundu, engelleri aştı. Milli formayı giyen Naci Yenier, 2017 Dünya Paralimpik Okçuluk Şampiyonası’nda dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Paris’te düzenlenen 2024 Yaz Paralimpik Oyunları’na davet alan milli okçuya doktor, rehabilitasyon amaçlı fizik tedavi görmesini tavsiye etti.

İstanbul’da özel bir hastanede fizik tedavi görmeye başlayan Yenier’in iddiaya göre fizyoterapistin orantısız güç uygulaması sonucu bacağında bulunan femur kemiği kırıldı. 4 yılda bir düzenlenen olimpiyatlara katılma şansını kaybeden Yenier, şikayetçi oldu.

Habertürk’e konuşan Naci Yenier, tedavi görmeye başladıktan üç gün sonra yeni bir fizyoterapistin kendisine tedavi uygulamaya başladığını belirterek şöyle devam etti: “Fizyoterapist çok fazla güç uyguluyordu. Gerçi ben bunu hissetmiyordum ama eşim yanımdaydı. Eşim ‘Çok fazla güç uygulama bunlar engellidir, kırabilirsin’ dedi. Ben de dedim ki ‘Ya yapma o doktor. O bu işi bizden daha iyi biliyor ne kadar güç uygulayacağını bilir. Ondan sonra fizyoterapist bana ‘Ağrıyor mu’ dedi. Ben ona parapleji (omurilik felci) olduğumu, acı hissetmediğimi söyledim. Ne kadar güç uygulayacağına onun karar vermesi gerekiyordu. Sonra harekete devam etti. Aşırı güç uygularken benim sol ayağımın temur kemiğini kırdı. Zaten güç uyguladığında ‘küt’ diye aşırı bir ses geldi. Sonra birbirimize baktık, dedi ki ‘Kırıldı’ ve yanımızdan kaçıp gitti öbür odaya. O fizyoterapisti gördüğümüz son andı. Aradan 6 ay geçti, geçmiş olsun bile demedi.”

TEDAVİ BİLE ETTİRMEDİLER

Naci Yenier, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Öncelikle sağlık sisteminde böyle yetkisiz ve yetersiz çalışan insanların temizlenmesi ve böyle bir hata yapıldığında da o hatanın arkasında durulması, kişinin ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini düşünüyorum. En azından tedavi ettirebilirlerdi beni, biz başka bir yerde tedavimizi olduk. Maddi boyutunu bile karşılamadılar. Adaletten beklentim budur.”

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Naci Yenier’in avukatı Ahmet Aslan ise müvekkilinin yaşanan olay nedeniyle uzun süre iş göremez raporu aldığını ifade ederek “Müvekkilin maddi ve manevi zararının karşılanması noktasında olumlu bir cevap alınamaması üzerine hem Cumhuriyet savcılığı hem de mahkemeler nezdinde hak arama yoluna gittik. Şu an adli ve idari süreç devam etmektedir” dedi. Avukat Ahmet Aslan, şikayet üzerine Başsavcılığın soruşturma başlattığını vurgulayarak “Mesleki Sorumluluk Kurulu’nun ön incelemeyi tamamlaması beklenmektedir. Ön incelemenin tamamlanmasının ardından ilgili fizyoterapist ve doktor hakkında gerekli cezai işlemlerin yapılacağını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.