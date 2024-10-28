Sahte polisler yakalandı! 3 gözaltı

Araç sürücüsü G.Yye Karayolları Trafik Kanununun "araca sahte plaka takmak veya kullanmak" ve "mevzuatta belirtilen ışık veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak" maddelerinden 45 bin lira para cezası verildi.