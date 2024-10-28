Sahte polisler yakalandı! 3 gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenler'de kendini polis olarak tanıtan bir kişi ile yanındaki 2 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların aracında bulunanlar dikkat çekti
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Esenlerde polis uygulamasında kendisini polis olarak tanıtan kişi ile yanındaki 2 zanlı gözaltına alındı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Oruçreis Mahallesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çakar tertibatlı aracın sürücüsü durduruldu.
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Araçtaki kişilerin D.İ.(18), H.E.(21) ve G.Y.(19) olduğu belirlenirken, şüpheli D.İ. ekiplere kendisini polis memuru olarak tanıttı.
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POLİS MEMURU OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Yapılan incelemede, polis memuru olmadığı belirlenen şüpheliyle yanındaki 2 kişi gözaltına alındı.
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Araçta yapılan aramada, 3 el telsizi, biber gazı, 5 sahte kurum kimliği, airsoft (oyuncak) tabanca, çakar tertibatı ve 2 kulaklık ele geçirildi.
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Araç sürücüsü G.Yye Karayolları Trafik Kanununun "araca sahte plaka takmak veya kullanmak" ve "mevzuatta belirtilen ışık veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak" maddelerinden 45 bin lira para cezası verildi.
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Şüpheliler, "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi", "Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından adli makamlara sevk edildi.
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