Galatasaray'dan Beşiktaş'a olay gönderme!

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup etti ve yoluna namağlup devam etti.

Galibiyetin ardından Cimbom, ezeli rakibine göndermelerde bulundu.

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YUNUS AKGÜN'LÜ SKOR GÖNDERMESİ! PFDK'nın Yunus Akgün'e sadece para cezası vermesinin ardından Beşiktaş alkışlı bir paylaşım yapmıştı. Sarı-kırmızılılar galibiyetin ardından bu tweeti alıntılayarak Yunus'un galibiyet pozu verdiği fotoğrafı koydu. REKLAM 🤫🤫 https://t.co/JfceAYnWHg pic.twitter.com/29Mu7vl4Lw — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 28, 2024

"İSTANBUL BİR SARAY TEK HAKİMİ G.SARAY" Soyunma odasından galibiyet pozu veren sarı-kırmızılı takım, bu paylaşıma "İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray" notunu düştü. 🦁 𝐈̇𝐬𝐭𝐚𝐧𝐛𝐮𝐥 𝐁𝐢𝐫 𝐒𝐚𝐫𝐚𝐲 𝐓𝐞𝐤 𝐇𝐚𝐤𝐢𝐦𝐢 𝐆𝐚𝐥𝐚𝐭𝐚𝐬𝐚𝐫𝐚𝐲! 😏#GSvBJK pic.twitter.com/1hhKqSbdCn — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 28, 2024

"ASMAYA KURDUM SALINCAK" Galatasaray'ın tahterevallili paylaşımına "Düdüklerin Efendisi" diye yanıt veren Beşiktaş'a bir cevap daha geldi. Sarı-kırmızılılar Beşiktaş'taki Kartal Heykeli'ni paylaştığı videoya "Asmaya kurdum salıncak, uyumaya gitti yavrucak" ninnisini ekledi. Şşş… Şşş… Şşş… 😭 https://t.co/8yTev8mC72 pic.twitter.com/bb0JGOmUdH — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 28, 2024