Gürcistan'da tartışmalı seçim: Sonuçları kabul etmeyen Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefetten protesto gösterisi

Sandık çıkış sonuçlarına göre açıklanan verileri kabul etmeyerek yeni parlamentoya girmeyeceklerini duyuran Vaşadze, "Seçimlerin yeniden yapılması yönünde özel bir talebimiz var ancak bu talebin uluslararası seçim idaresi tarafından yürütülmesi gerekiyor." dedi.

Konuşma yapan diğer siyasetçiler de halkın oylarının "korunması" amacıyla sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti.