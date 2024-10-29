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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beşiktaş'ın milli sporcusu Selene Durna'nın kahreden ölümü | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Beşiktaş'ın milli sporcusunun kahreden ölümü!

        İstanbul'da, Beşiktaş atletizm takımında mücadele eden, 32 yaşındaki milli sporcu Selene Durna, 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Durna'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Polis, intihar olasılığı üzerinde de duruyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 07:55 Güncelleme: 29.10.2024 - 11:42
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        Beşiktaş'ın milli sporcusunun kahreden ölümü!
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        İstanbul Sarıyer'de olay, dün saat 13.30 sıralarında Bahçeköy Yeni Mahalle Kayın Sokak'ta meydana geldi.

        İddiaya göre, Beşiktaş atletizm takımda mücadele eden milli sporcu Selene Durna (32), yalnız yaşadığı binanın 6'ncı katındaki evinin balkonundan asfalt zemine düştü.

        KOMŞULARI POLİSE BİLDİRDİ

        DHA'da yer alan habere göre Durna'nın düştüğünü gören komşuları polise haber verdi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Selene Durna'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        İNTİHAR OLASILIĞI DA SORUŞTURULUYOR

        Olay yeri inceleme ekibi, Selene Durna'nın evinde ve park halindeki otomobilinde inceleme yaptı. Özel bir spor salonunda fitness eğitmeni olarak çalıştığı öğrenilen Durna'nın balkondan atlayarak intihar ettiğini değerlendiren polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

        Selene Durna'nın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ'NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Daha önce ENKA'da yarışan başarılı sporcunun, geçtiğimiz yıl Beşiktaş forması ile mücadele ettiği öğrenildi. 2019 Balkan ikincisi ve eski Türkiye şampiyonu ciritçi Selene Durna'nın ölüm haberi üzerine Beşiktaş Jimnastik Kulübü de bir başsağlığı mesajı yayınladı.

        "BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ DUYDUK"

        Kulübün sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada, "Atletizm takımımızın milli sporcusu Selene Durna'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Selene Durna'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

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        #Selene Durna
        #Son dakika haberler
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