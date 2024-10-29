Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke sınırları içinde, bölgede, dünyada barışın, huzurun, güvenliğin, adaletin hakim kılınması için milletin kadim tarihi perspektifine ve medeniyet değerlerine daha sıkı sarılacaklarını belirterek, "Verdiğimiz mücadelenin gayesine ulaşmasını ne terör örgütleri ne yayılmacı heveslerle bölgemizi kana ve ateşe bulamaya çalışanlar ne de onları destekleyip, şımartan emperyalistler engelleyebilir." diye konuştu.

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AA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla görüntülü mesaj yayımladı.

"MÜREFFEH TÜRKİYE'Yİ İLELEBET PAYİDAR KILMAKTA KARARLIYIZ" Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan bütün vatandaşların bayramını tebrik eden Erdoğan, "Ülkemizde ve dünyanın farklı coğrafyalarında bayram sevincimizi paylaşan dostlarımızın, misafirlerimizin tamamına ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün, Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk yıl dönümüne erişmenin mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz." dedi. REKLAM Cumhuriyetin 101'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, binlerce yıllık devletler silsilesinin son ve ebedi halkası olan Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere devletin kurucu kadrolarını şükranla yad etti.

Malazgirt'ten bugüne istiklal ve istikbal için vatan topraklarını kanlarıyla sulayan şehitlere ve gazilere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Savunma sanayimizin lider kuruluşu TUSAŞ'a yönelik saldırıda verdiğimiz şehitlerimiz başta olmak üzere istiklalimiz uğrunda bir gül bahçesine girer gibi toprağa düşen her bir kardeşimiz, kalbimizde daima yaşayacaktır." değerlendirmesini yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti Hüseyin Nihal Atsız'ın, "Kahramanların Ölümü" şiirinden, "İnsan büyür beşikte, mezarda yatmak için. Ve kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için." dizelerini okuyan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şairin işaret ettiği gibi gönül coğrafyamızın geniş sınırlarında hüküm sürmüş devletlerimizin kurulmasında, yaşatılmasında, tarihe silinmez izler bırakmasında rol almış kahramanlarımızın her birini kemal-i edeple anıyorum. Anadolu topraklarında Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve nihayet Cumhuriyet'e uzanan devletlerimizin mirası olan bağımsız, güçlü, onurlu, müreffeh Türkiye'yi ilelebet payidar kılmakta kararlıyız." REKLAM Türk milletinin, Cumhurbaşkanlığı Forsu'ndaki 16 yıldızda manasını bulan, 2 bin 200 yılı aşan köklü bir devlet geleneğine sahip olduğunu belirten Erdoğan, bu köklü devlet birikimini, soydaşlar ve dostların da iştirakiyle insanlığın ortak mirasına en büyük katkıyı sunacak şekilde kullanmayı, geliştirmeyi ve güçlendirmeye hedeflediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hem ülke sınırlarımız içinde hem bölgemizde hem dünyada barışın, huzurun, güvenliğin ve adaletin hakim kılınması için milletimizin bu kadim tarihi perspektifine ve medeniyet değerlerimize daha sıkı sarılacağız. Verdiğimiz mücadelenin gayesine ulaşmasını ne terör örgütleri ne yayılmacı heveslerle bölgemizi kana ve ateşe bulamaya çalışanlar ne de onları destekleyip, şımartan emperyalistler engelleyebilir." diye konuştu. Bu amaçla nerede eksiklik varsa hepsini birer birer tamamlayarak, Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için gece-gündüz çalıştıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin desteğiyle geride bıraktığımız bu dönemde, çok büyük fedakarlıklar yaparak nice sinsi oyunları ve tuzakları bozarak, nice hain saldırıları boşa çıkartarak, gerçekten çok önemli kazanımlar elde ettik." dedi.

REKLAM "AYDINLIK YARINLARA KAVUŞMAK İÇİN AŞMAMIZ GEREKEN AZ SAYIDA ENGEL KALDI" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenlikten teknolojiye, diplomasiden ekonomiye her alanda yapılan fedakarlıkların karşılığının alınacağı bir sürecin arifesinde olunduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Türkiye Yüzyılı olarak adlandırdığımız, aydınlık yarınlara kavuşmak için önümüzde aşmamız gereken az sayıda engel, çözmemiz gereken az sayıda sorun kaldı. Ülkemizi güvenlik tehditleri başta olmak üzere diğer alanlarla birlikte ekonomide de çökertme girişimlerinin, son 6 yılda milletimizin hayatında yol açtığı zorlukların farkındayız. Aynı şekilde 40 yıldır enerjimizi sömüren, kardeşliğimizi kemiren, bizi hedeflerimizden uzaklaştıran terör belasını tüm imkanlarımızı kullanarak artık tarihe gömmemiz gerektiğini de biliyoruz. Acıları değil, sevinçlerimizi yarıştıracağımız, yoklukları değil, zenginliklerimizi paylaşacağımız, karamsarlığı değil, umutlarımızı filizlendireceğimiz bir Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz.

Geçtiğimiz yılki Cumhuriyet Bayramı mesajımızda da ifade ettiğimiz gibi her ne yapıyorsak harici ve dahili bedbahtlara aldırmadan, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' ülküsünü yüceltmek niyetiyle yapıyoruz. Allah'ın yardımı, milletimizin feraseti ve desteği, ülkemizin siyasi ve askeri gücü sayesinde girdiğimiz yeni dönemden Cumhuriyetimizi daha da güçlenmiş olarak çıkartmak azmindeyiz. Hangi kökenden, meşrepten, siyasi görüşten olursa olsun milletimizin tüm fertlerinin, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın tüm dostlarımızın, bu tarihi mücadelemizde yanımızda olacağına yürekten inanıyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Bu duygularla Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını gönülden tebrik ediyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları ali, hatıraları baki olsun. Cumhuriyetimizin 101'inci yıl dönümü kutlu olsun."

DEVLET ERKANI ANITKABİR'DE Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı saat 11.00'de de Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu: "Aziz Atatürk, bugün bizlere emanetiniz olan milletimizin en büyük eseri aynı zamanda iftihar kaynağı olan Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümüne ulaşmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Bu gurur günümüzde, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlarımızın kalbi bizimle çarpan tüm soydaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu vesile ile zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum. Bölgemizde sınırların 1 asır evvel olduğu gibi yine kan ve gözyaşı ile çizilmek istendiği dönemde, vatanımızın bekasını, milletimizin güvenliğini korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Milli mücadelenin Cumhuriyetin ilanıyla taçlanmasını sağlayan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu, bu süreçte bizlere de rehberlik etmekte, yolumuzu bir fener misali aydınlatmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti emin ve ehil kadroların riyasetinde muazzez yolculuğunu her zamankinden çok daha kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Ruhun şad olsun."