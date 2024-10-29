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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'a derbide kulübeden sadece 3 takviye! - Beşiktaş Haberleri

        Kulübeden sadece 3 takviye!

        Beşiktaş, Galatasaray'a derbide 2-1 mağlup olurken Giovanni van Bronckhorst'un oyuncu değişikliklerindeki kararları da dikkat çekti.

        Giriş: 29.10.2024 - 12:30 Güncelleme: 29.10.2024 - 12:30
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        Kulübeden sadece 3 takviye!
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        Avrupa Ligi'nde kazanılan Lyon maçının 11'inde tek değişiklik yapan Van Bronckhorst, Ernest Muçi'nin yerine Semih Kılıçsoy'a şans verdi.

        1-0 geride kapatılan ilk yarının ardından Hollandalı hoca aynı kadroyla devam ederken ilk değişiklik ise 68. dakikada geldi.

        Joao Mario yerini Ernest Muçi'ye bırakırken Giovanni van Bronckhorst ise sonraki 2 hamlesini 85. dakikada savunmaya yaptı.

        Jonas Svensson'un yerine Onur Bulut, Emirhan Topçu yerine ise Tayyip Talha Sanuç oyuna dahil oldu.

        Van Bronckhorst diğer 2 değişiklik hakkını ise kullanmadan maçı tamamladı. Beşiktaş 2-1 kaybederken Ernest Muçi 90+4'te skoru belirleyen şık golünü attı.

        Galatasaray maçı kadrosunda forma giyen 14 futbolcu haricinde Emrecan Terzi, Musrati, Salih Uçan, Bahtiyar Zaynutdinov, Can Keleş ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

        Van Bronckhorst, bu 6 isme derbide şans vermezken Jean Onana ise üst üste 3. resmi maçta kadroya alınmadı.

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