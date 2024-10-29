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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Bakanlık ifşalara devam ediyor: Tulum peynirinden bakın ne çıktı - Alışveriş Haberleri

        Bakanlık ifşalara devam ediyor: Tulum peynirinden bakın ne çıktı

        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağlığı tehlikeye düşüren, taklit ve tağşiş yapan gıda sahtekârları listesine her gün yenileri ekleniyor. Son açıklanan listede dikkat çeken ise 'tulum peyniri' olarak satışa sunulan ürünlerde, göz ilaçlarında kullanılan ve mantar enfeksiyonlarına karşı etkisiyle bilinen natamisin bileşenin tespit edilmesi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 10:30 Güncelleme: 29.10.2024 - 10:33
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        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
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        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek sahte gıdalar listesi güncellenmeye devam ediyor. Son güncellemeyle birlikte taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 705'e yükseldi.

        Bu güncelleme ile birlikte 28 Ekim'de listede Diyarbakır'da bulunan Yöresel Çermik Peynircilik adlı firmanın sosyal medya üzerinden satışa sunduğu tulum peynirlerinde, mantar enfeksiyonlarında tedavi amacıyla kullanılan natamisin bileşeni tespit edildi.

        Öte yandan Çırpır doğal köy ürünleri satan firmanın ürettiği zeytinyağında ise tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi.

        *Haberin temsili görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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