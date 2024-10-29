Bakanlık ifşalara devam ediyor: Tulum peynirinden bakın ne çıktı - Alışveriş Haberleri

Bakanlık ifşalara devam ediyor: Tulum peynirinden bakın ne çıktı - Alışveriş Haberleri

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek sahte gıdalar listesi güncellenmeye devam ediyor. Son güncellemeyle birlikte taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 705'e yükseldi.

Bu güncelleme ile birlikte 28 Ekim'de listede Diyarbakır'da bulunan Yöresel Çermik Peynircilik adlı firmanın sosyal medya üzerinden satışa sunduğu tulum peynirlerinde, mantar enfeksiyonlarında tedavi amacıyla kullanılan natamisin bileşeni tespit edildi.

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Öte yandan Çırpır doğal köy ürünleri satan firmanın ürettiği zeytinyağında ise tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi.

*Haberin temsili görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.