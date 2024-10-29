Galatasaray-Beşiktaş maçı yazar yorumları

"DERBİNİN YILDIZI OLDU"

Osman Şenher: Derbi maçları kendi sahanda da oynasan deplasmanda da oynasan çok zordur. Galatasaray bu maçı kolay kazanırım diye düşündü ama evdeki hesap çarşıya az kalsın uymuyordu. Evet, son vuruşlarda Osimhen çok etkili bir futbolcu, skoru her zaman değiştirebilir, fakat topla buluşamıyor. Aynı sözlerim Icardi için de geçerli. İşte bu maçın prensi bunun için Sara oldu. İlk golde Sanchez’in kafasına topu gönderdi, ikinci golde ise aynı şekilde Osimhen’e asist yaptı. Maç 2-1 bittiyse burada Sara’nın çok büyük ağırlığı var. Aynı şekilde Sanchez... Attığı golü bir kenara koyuyorum. Ama Beşiktaş ataklarında öyle pozisyonları kesti ki o da biraz sallansa maç çok farklı yerlere giderdi. [Milliyet]