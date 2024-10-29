Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Kendisi açıkladı
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayan Galatasaray, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların 2. golünü kaydeden Victor Osimhen'in geleceği merak edilirken, Nijeryalı santrfor sezonun ikinci yarısında takımda kalıp kalmayacağına dair net konuştu.
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı Rams Park'ta ağırladı ve rakibini 2-1 mağlup etti.
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1 maç fazlasıyla ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 8 puan fark atan sarı-kırmızılılar, Samsunspor'un ise 6 puan önünde yer aldı.
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G.Saray'ın 2. golünü kaydeden Victor Osimhen, sezonun ikinci yarısında takımda kalıp kalmayacağına dair gelen soruya yanıt verdi.
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Mixed Zone'dan çıkış yaparken bir basın mensubu, "Sezonun ikinci yarısında da burada mısın?" sorusunu sordu.
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"SÖZLEŞMEM SEZON SONUNDA BİTİYOR"
25 yaşındaki santrfor, "Evet, sözleşmem sezon sonunda bitiyor" yanıtı verdi.
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Bilindiği gibi Avrupa'nın devleri tarafından takip edilen Osimhen'in, devre arasında ayrılabileceği iddia ediliyordu.
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Yıldız isim sarı-kırmızılılarda 7 maçta 483 dakika sahada kalarak 4 gol - 4 asistlik katkı sağladı.