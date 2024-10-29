Bir uçuş ne kadar uzun sürebilir? İşte uçakla bile gitmesi çok uzun süren 15 yolculuk!

Bir uçuş ne kadar uzun sürebilir? İşte uçakla bile gitmesi çok uzun süren 15 yolculuk!

Dünya genelinde her gün yaklaşık 100.000 uçak havalanarak milyonlarca yolcuyu kıtalar arası yolculuklara çıkarıyor. Bu uçaklar, adeta uçan oteller gibi yolcularını konforlu bir yolculukla bir noktadan diğerine ulaştırıyor.

Ancak bazı uçuşlar, süresi ve mesafesiyle sıradan yolculukların ötesine geçerek uzun mesafeleri kesintisiz bir şekilde kat ediyor. İşte dünyanın en uzun kesintisiz uçuş rotaları, sundukları süre ve mesafeleriyle modern havacılığın sınırlarını zorluyor.

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DÜNYANIN EN UZUN UÇUŞU: NEW YORK – SİNGAPUR

Şu anda dünyanın en uzun uçuşu, Singapur Havayolları tarafından gerçekleştirilen New York John F. Kennedy Havalimanı’ndan Singapur Changi Havalimanı’na yapılan uçuş. 15.332 kilometre uzunluğundaki bu yolculuk yaklaşık 18 saat 40 dakika sürüyor. Yine Singapur Havayolları’nın işlettiği Newark-Singapur uçuşu, sadece 3 kilometre daha kısa bir mesafede ikinci sırada yer alıyor ve uçuş süresi ortalama 18 saat 30 dakika.

REKLAM ÜÇÜNCÜ SIRADA AUCKLAND – DOHA UÇUŞU Üçüncü sırada ise, Qatar Airways'in Auckland’den Doha’ya uzanan uçuşu bulunuyor. 14.526 kilometrelik mesafeyi kat eden bu uçuş, ortalama 17 saat 40 dakika sürüyor. Pandemi nedeniyle bir süre ara verilen bu rota, yeniden aktif hale getirilerek uzun mesafeli uçuş severlerin hizmetine sunulmuş durumda. LONDRA – PERTH UÇUŞU VE ORTA DOĞU TANSİYONU Qantas Airways ise, Avustralya’nın Perth şehrinden Londra Heathrow Havalimanı’na olan uçuşu ile dördüncü sırada. 14.499 kilometrelik mesafe, 17 saat 45 dakikalık bir yolculuğa denk geliyor. Ancak Qantas, Orta Doğu’daki son gelişmeler nedeniyle bu rotayı Singapur’da yakıt ikmali yaparak geçici olarak duraklamalı bir uçuşa çevirdi.

REKLAM DALLAS – MELBOURNE UÇUŞU VE ABD BAĞLANTILARI Beşinci sırada, Dallas Fort Worth'ten Melbourne’e uçan bir başka Qantas rotası bulunuyor. Bu 14.468 kilometrelik rota, yaklaşık 17 saat 35 dakikalık uçuş süresiyle dikkat çekiyor ve Dallas Fort Worth Havalimanı’nın yoğun uçuş trafiği ile ABD’deki yolcuları Avustralya’ya doğrudan bağlıyor. PARİS’TEN PERTH’E KESİNTİSİZ UÇUŞ Paris’ten Perth’e gerçekleştirilen Qantas uçuşu ise altıncı sırada, Avrupa ve Avustralya’yı birbirine bağlayan bu uçuşun mesafesi 14.265 kilometre ve uçuş süresi 17 saat 15 dakika. AUCKLAND – NEW YORK ROTASI Auckland - New York arası, 2022'de başlatılan ve Air New Zealand ile Qantas’ın rekabet ettiği bir diğer uzun mesafeli rota olarak listede yedinci sırada yer alıyor. Bu uçuş, 14.209 kilometreyi kapsıyor ve ortalama 16 saat 15 dakika sürüyor.

REKLAM ESKİ REKOR: AUCKLAND – DUBAİ Bir zamanların en uzun rotası olan Auckland - Dubai uçuşu ise 14.193 kilometrelik mesafesi ile sekizinci sırada. Emirates Havayolları tarafından gerçekleştirilen bu uçuş, 2016 yılında en uzun uçuş olarak bilinse de şimdilerde dokuzuncu sıraya geriledi. SHENZHEN – MEXICO CITY UÇUŞU Shenzhen'den Mexico City’ye yapılan uçuş, 14.124 kilometreyi kapsıyor ve tek Çinli havayolu olan China Southern tarafından işletiliyor. Bu uçuş, dönüş yolunda Mexico City’nin yüksek rakımı nedeniyle Tijuana’da duraklama yapıyor. LOS ANGELES – SİNGAPUR UÇUŞU İLE KITA BAĞLANTISI Los Angeles - Singapur arasındaki uçuş ise 14.096 kilometrelik mesafesiyle bu listedeki onuncu ve son sırayı oluşturuyor. Singapore Airlines tarafından gerçekleştirilen bu uçuş, Amerika Birleşik Devletleri ile Asya arasında direkt bağlantı sunuyor ve yolcularını ortalama 17 saat 50 dakikalık bir yolculuğa çıkarıyor.

GELECEKTE DAHA UZUN UÇUŞLAR MI? Bugün, teknolojinin hızla gelişmesiyle havacılık sektörü daha uzun mesafeleri tek seferde uçma kapasitesine ulaşmış durumda. Yolcular, bu uzun uçuşlarla saatler boyunca kesintisiz bir yolculuk yaparken, uçak içindeki konfor ve hizmetlerle keyifli bir seyahat deneyimi yaşama fırsatını buluyor. Kaynak: Cabin Zero, OAG, Aviation A2Z