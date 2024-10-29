Bir derbiye daha Okan Buruk imzası!
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ligde yoluna namağlup devam ediyor. Beşiktaş'ı derbide 2-1'le geçen sarı-kırmızılılarda Buruk dokunuşlarıyla büyük maç zaferlerine bir yenisini ekledi
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Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasındaki derbide Beşiktaş’ı 2-1’lik skorla yendi ve namağlup tek takım kaldı.
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Sarı-kırmızılılardaki üçüncü sezonuna giren Okan Buruk, bir derbide daha dokunuşlarıyla derbi zaferine imza attı.
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Okan Buruk ve kurmayları hafta boyunca yapılan analizlerde Beşiktaş’ın en etkili silahının hızlı geçişler olduğunu tespit etti.
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Elfsborg’a karşı 3 stoperli kurguyla çıkan Galatasaray derbide dörtlü savunmaya döndü.
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Özellikle Gedson Fernandes ve Rafa Silva’nın savunma arkası koşularına önlem alan Buruk, Barış Alper Yılmaz’ı sol beke çekti.
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Barış’ın süratini ve temaslı oyununu savunma geçişlerinde sayıca eksik yakalanmamayı planlayan Buruk, Mertens’i de kulübeye çekti.
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Derbide fiziksel kalite ve sertliği artırmak için Roland Sallai’yi 11’de başlatan tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş’ı duran toplarla avladı.
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Bu sezonun Avrupa’nın beş büyük liginde en çok duran top golü atan takımı olan sarı-kırmızılılar 3 puana iki duran top golüyle uzandı.
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Sezon başında ‘büyük maç’ performansıyla eleştirilen Okan Buruk, derbilerdeki galibiyet oranını da yüzde 71’e çekti.
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Geride kalan iki sezondaki Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisinde sürpriz değişiklikler yapan Buruk, bir derbiye daha imza attı.