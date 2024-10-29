Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Gübre çukuruna düşen 3 kişi hayatını kaybetti! - SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Soruşturma başlatıldı! Gübre çukurunda dehşet: 3 ölü!

        Yozgat'ta, Sinan Budak'ın ahırında çobanlık yapan Muhammed Ali Kerim, gübre çukuruna düştü. Kerim'i kurtarmaya çalışan Budak ile Veysel Taştan da çukura düşerek mahsur kaldı. Gazdan zehirlenip hastaneye kaldırılan 3 kişi de hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 12:21 Güncelleme: 29.10.2024 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, alınan bilgiye göre, Sinan Budak'a ait ahırda çobanlık yapan Afganistan uyruklu Muhammed Ali Kerim, ahırın gübre çukuruna düştü. Çobanı kurtarmak isterken Veysel Taştan ve Sinan Budak da çukura düşerek mahsur kaldı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Olayda hayatını kaybeden Sinan Budak.
        Olayda hayatını kaybeden Sinan Budak.

        AA'da yer alan habere göre ahırdaki bir kişi yakındaki inşaat işçilerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Olayra hayatını kaybeden Veysel Taştan.
        Olayra hayatını kaybeden Veysel Taştan.

        İnşaat işçilerinin yardımıyla kurtarılan ve çukurdaki gazdan zehirlendikleri değerlendirilen 3 kişi, Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        PEŞ PEŞE ACI HABER GELDİ

        Sinan Budak, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Veysel Taştan ve yabancı uyruklu çoban Muhammed Ali Kerim, ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        CAN KAYBI 3'E ÇIKTI

        Veysel Taştan da Yozgat Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Öğle saatlerinde Muhammed Ali Kerim'in de hayatını kaybettiği bildirildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olayı duyan çok sayıda kişi Boğazlıyan Devlet Hastanesi önünde toplandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yozgat
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Kulübeden sadece 3 takviye!
        Kulübeden sadece 3 takviye!
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        AfD'li siyasetçiden Cumhuriyet Bayramı kutlaması
        AfD'li siyasetçiden Cumhuriyet Bayramı kutlaması
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Açık ara önde
        Açık ara önde
        "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor"
        "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor"
        Habertürk Anasayfa