Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler BBC Teknoloji Son dakika: Apple, iPhone için yapay zeka özelliklerini devreye soktu

        Apple, iPhone için yapay zeka özelliklerini devreye soktu

        Apple uzun bir bekleyişten sonra yapay zeka araçlarını bazı iPhone modelleri için, Pazartesi günü yayımlanan iOS 18.1 güncellemesiyle devreye aldı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 30.10.2024 - 07:41 Güncelleme: 30.10.2024 - 07:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Apple, iPhone için yapay zeka özelliklerini devreye soktu
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBC TÜRKÇE
        BBC TÜRKÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Apple uzun bir bekleyişten sonra yapay zeka araçlarını bazı iPhone modelleri için, Pazartesi günü yayımlanan iOS 18.1 güncellemesiyle devreye aldı.

        Apple Intelligece adı verilen araçlar Haziran ayında duyurulmuştu. Apple CEO'su Tim Cook özelliklerin Pazartesi gününden itibaren dünya çapında iPhone kullanıcılarına sunulduğunu açıkladı.

        Bu güncellemeyle eklenen yeni özellikler arasında mesaj yazma yardımı, bildirim özetleri ve sanal asistan Siri için parlak bir arayüz yer alıyor.

        Bu yılın ilerleyen dönemlerinde beklenen diğer özellikler arasında metinden resim ve emoji oluşturma yer alıyor.

        Yeni özellikler tüm iPhone 16 modelleri, iPhone 15 Pro ve Pro Max'te kullanılabilecek.

        REKLAM

        iPhone 16 Türkiye satış fiyatları yaklaşık 65 bin liradan başlıyor.

        Apple Intelligence araçları şirketin son işletim sistemleriyle donanmış Mac bilgisayarları ve iPad'lerde kullanılabiliyor.

        Tim Cook yeni araçların ürünlerinde “yeni bir çağ" açtığını söyledi.

        Şirket Cuma günü yeni yapay zeka yazılımında hata bulabilen hacker'lara 1 milyon dolara kadar ödül vereceğini açıklamıştı.

        Rakiplerinin sunduğu özellikler

        Google ve Samsung halihazırda yapay zeka özelliklerini cihazlarında sunuyor.

        Bu özellikler arasında gerçek zamanlı sohbet tercümesi, notların otomatik organize edilmesi ve daire içine aldığınız şeyleri internette arayabilme gibi fonksiyonlar var.

        Samsung, önce Galaxy cihazlarında yapay zeka özelliklerini en yeni telefonlarında kullanıma sundu ancak daha sonra, bunu 2022'de piyasaya sürülen S22 cihazlarını da içerecek şekilde genişletti.

        Güney Koreli teknoloji devi Şubat ayında Galaxy AI adlı yapay zeka özelliklerini 2024'te 100 milyondan fazla kullanıcıya sunmayı planladığını açıklamıştı.

        Kullanıcıların fotoğraflarından istemedikleri nesneleri veya kişileri kaldırmasına olanak tanıyan Apple'ın yeni 'Temizleme' aracı, Google'ın daha önce sunduğu 'Sihirli Silgi' aracını takip ediyor.

        Tim Cook, yakın zamanda Wall Street Journal yayınına verdiği röportajda, şirketin piyasada "ilkleri gerçekleştirememekle sorunu olmadığını" söylemiş ve özellikleri "gerçekten mükemmelleştirmenin biraz zaman aldığını" belirtmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmara ve Karadeniz için yağmur uyarısı
        Marmara ve Karadeniz için yağmur uyarısı
        Harris'ten Trump'a: Kaos ve kriz getirecek
        Harris'ten Trump'a: Kaos ve kriz getirecek
        18 yaşındaki Duygu’yu kuzeni öldürdü
        18 yaşındaki Duygu’yu kuzeni öldürdü
        7 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor
        7 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor
        Mourinho'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
        Mourinho'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        İsrail'in UNRWA kararına dünyadan tepkiler
        İsrail'in UNRWA kararına dünyadan tepkiler
        Netanyahu, Hizbullah ile diplomatik çözüm bulmanın yollarını arıyor
        Netanyahu, Hizbullah ile diplomatik çözüm bulmanın yollarını arıyor
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        AB, Çin'de üretilen elektrikli otomobillere ek vergi koydu
        AB, Çin'de üretilen elektrikli otomobillere ek vergi koydu
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        TikTok'un patronu, Çin'in en zengin kişisi oldu
        TikTok'un patronu, Çin'in en zengin kişisi oldu
        "Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!"
        "Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!"
        Macron: Hiçbir şey çok sayıda sivil ölümünü haklı gösteremez
        Macron: Hiçbir şey çok sayıda sivil ölümünü haklı gösteremez
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım
        AB ve NATO buluştu: Her zamankinden daha hayati
        AB ve NATO buluştu: Her zamankinden daha hayati
        Habertürk Anasayfa