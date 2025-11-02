Habertürk
        Reha Muhtar, Türk Hava Yolları tarafından kara listeye alındı

        Reha Muhtar, kara listeye alındı

        Reha Muhtar, dün havalimanında güvenlik kontrolü sırasında görevlilerle tartıştı. Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, konuyla ilgili bir açıklamada bulunarak Reha Muhtar'ın 'Kara Liste'ye alındığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2025 - 12:58 Güncelleme: 02.11.2025 - 13:38
        Kara listeye alındı
        Reha Muhtar'a iki gün içinde iki kötü haber...

        Cuma günü, mahkeme kararıyla çocuklarının velayetini kaybeden Reha Muhtar, dün havalimanında elinde telefonu varken X-Ray cihazından geçmek isterken kendisini uyaran güvenlik görevlileriyle tartışarak olay çıkardı.

        Yaşananların ardından konuyla ilgili Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, bir açıklamada bulundu. Reha Muhtar'ı kara listeye alındığını dile getiren Üstün, şu ifadeleri kullandı: Havalimanı güvenlik kuralları herkesin güvenliği için geçerlidir ve hiçbir istisna yapılmaz. Uçuşu öncesinde bu kuralları ihlal etmeye çalışıp görevli personele karşı uygunsuz davranan Reha Muhtar, artık Türk Hava Yolları uçuşlarında kara listededir. Uçuş güvenliği ve insana saygı bizim için her zaman önceliktir.

        Kara Listeye Alınma Nedenleri;

        * Uçuş sırasında güvenlik kurallarını ihlal etmek

        * Mürettebata fiziksel veya sözlü saldırıda bulunmak

        * Uçuş güvenliğini tehlikeye atacak şekilde davranmak

        * Uyuşturucu veya alkol etkisinde saldırgan davranışlar sergilemek

        * Yasalara aykırı hareketlerde bulunmak

        Kara listeye alınan kişiler, belirli bir süre veya süresiz olarak THY uçuşlarından men edilebilir. Bu karar genellikle havacılık otoriteleri ve şirket içi disiplin kurulları tarafından alınır. Diğer havayollarıyla da bilgi paylaşımı yapılabilir.

        Velayet davasını kazandı
        Haberi Görüntüle
        #Reha Muhtar
        #havalimanı

