Reha Muhtar'a iki gün içinde iki kötü haber...

Cuma günü, mahkeme kararıyla çocuklarının velayetini kaybeden Reha Muhtar, dün havalimanında elinde telefonu varken X-Ray cihazından geçmek isterken kendisini uyaran güvenlik görevlileriyle tartışarak olay çıkardı.

Yaşananların ardından konuyla ilgili Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, bir açıklamada bulundu. Reha Muhtar'ı kara listeye alındığını dile getiren Üstün, şu ifadeleri kullandı: Havalimanı güvenlik kuralları herkesin güvenliği için geçerlidir ve hiçbir istisna yapılmaz. Uçuşu öncesinde bu kuralları ihlal etmeye çalışıp görevli personele karşı uygunsuz davranan Reha Muhtar, artık Türk Hava Yolları uçuşlarında kara listededir. Uçuş güvenliği ve insana saygı bizim için her zaman önceliktir.

Kara Listeye Alınma Nedenleri;

* Uçuş sırasında güvenlik kurallarını ihlal etmek

* Mürettebata fiziksel veya sözlü saldırıda bulunmak

* Uçuş güvenliğini tehlikeye atacak şekilde davranmak

* Uyuşturucu veya alkol etkisinde saldırgan davranışlar sergilemek

* Yasalara aykırı hareketlerde bulunmak

