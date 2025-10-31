Habertürk
        Haberler Magazin Reha Muhtar, çocuklarının velayetini kaybetti - Magazin haberleri

        Reha Muhtar, çocuklarının velayetini kaybetti

        Oyuncu Deniz Uğur, ikiz çocuklarının velayetini almak için gazeteci Reha Muhtar'a açtığı davayı kazandı. Mahkeme, ikiz çocuklar P.D.M ve M.D.M'nin velayetlerinin babaları Reha Muhtar'dan alınarak anneleri Deniz Uğur'a verilmesine hükmetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 16:37 Güncelleme: 31.10.2025 - 16:40
        Velayet davasını kazandı
        Oyuncu Deniz Uğur ile gazeteci Reha Muhtar arasındaki velayet mücadelesi sona erdi. İstanbul Adliyesi 14. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, davacı Deniz Uğur’un avukatı Feyzan Altun, davalı Reha Muhtar ise avukatıyla birlikte katıldı.

        Mahkeme, Deniz Uğur’un açtığı velayet davasını kabul ederek, ikiz çocuklar M.D.M.ve P.D.M.'nin velayetlerinin babaları Reha Muhtar’dan alınarak anneleri Deniz Uğur’a verilmesine hükmetti. Mahkeme kararında, Muhtar ile çocukları arasında her ayın belirli günlerinde, dini bayramlarda ve Babalar Günü’nde saat 10.00 ila 18.00 arasında şahsi ilişki kurulmasına karar verdi.

        Deniz Uğur
        Deniz Uğur
        "HER GÖREVİMİ YAPTIM"

        Davaya ilişkin açıklama yapan Reha Muhtar; "Bütün özel okullardaki aidatlarını yatırdım. Her görevimi yaptım. Bütün giderlerini karşıladım" diye konuştu. Deniz Uğur’un avukatı Feyza Altun ise duruşma çıkışında; "Müvekkilim ve ben Muhtar’ın türlü iftiralarına maruz kalarak yıllardır hukuk mücadelesi vermekteydik. Bugün bu mücadelenin hakkı zaferi içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

        Reha Muhtar ve Deniz Uğur, 2008-2010 yıllar arasında evlilik yaşamıştı.
        Reha Muhtar ve Deniz Uğur, 2008-2010 yıllar arasında evlilik yaşamıştı.
        #Reha Muhtar
        #Deniz Uğur

