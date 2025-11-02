MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe

Türk futbolunun iki büyük takımı, Tüpraş Stadyumu'ndaki maçla birlikte rekabette 362. randevuya çıkacak. 28 kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan ve 100 yılı aşan rekabette Fenerbahçe'nin 135, Beşiktaş'ın 129 galibiyeti bulunuyor. 97 derbiden ise beraberlik sonucu çıktı.

İki ezeli rakip, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 138 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 44'ünü Beşiktaş, 49'unu Fenerbahçe kazanırken 45 derbi eşitlikle sonuçlandı. Lig maçlarında Beşiktaş'ın attığı 159 gole Fenerbahçe 158 golle karşılık verdi.

Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan 69 lig müsabakasında ise siyah-beyazlılar 25 kez galip gelirken sarı-lacivertliler 22 galibiyet aldı. 22 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.