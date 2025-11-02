Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Trabzonspor
        TS
        24
        Fenerbahçe
        FB
        22
        Göztepe
        GÖZ
        19
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Samsunspor
        SAMS
        17
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        6
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe - Fenerbahçe Haberleri

        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe

        Trendyol Süper Lig 11. hafta maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe bugün kozlarını paylaşıyor. Ligde son oynadığı 4 maçta sadece 1 kez kazanabilen Kartal, evindeki mücadelede galibiyetten başka bir şey düşünmüyor! Tedesco'yla yeni hava yakalayan Kanarya ise zirve yarışında kalmak için müsabakayı kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.11.2025 - 11:26 Güncelleme: 02.11.2025 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Süper Lig'de derbi haftasında sıra Beşiktaş ile Fenerbahçe'ye geldi.

          Son sezonlarda taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşatan siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen sarı-lacivertli ekibi ağırlayacak. Son 4 maçında 1 galibiyet alan Kartal'ın hedefi; kazanarak yeni bir sayfa açmak. Son 3 resmi mücadeleden de mutlu ayrılarak Tedesco ile iddiasını ortaya koyan Kanarya da çıkışını sürdürme peşinde.

          Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

          Hakem Ali Yılmaz'ın yöneteceği 90 dakikada İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yardımcı hakem olarak görev alacak.

        • 2

          Sezona Jose Mourinho yönetiminde başlayan ve Domenico Tedesco ile devam eden sarı-lacivertli takım, 10 maçta altığı 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan toplayıp haftaya 3. sırada girdi.

        • 3

          Teknik direktör değişikliğine giden ve Ole Gunnar Solskjaer'in yerine Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadığı 10 haftada 17 puan topladı. Siyah-beyazlılar haftaya 4. sırada giriyor.

        • 4

          Türk futbolunun iki büyük takımı, Tüpraş Stadyumu'ndaki maçla birlikte rekabette 362. randevuya çıkacak. 28 kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan ve 100 yılı aşan rekabette Fenerbahçe'nin 135, Beşiktaş'ın 129 galibiyeti bulunuyor. 97 derbiden ise beraberlik sonucu çıktı.

          İki ezeli rakip, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 138 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 44'ünü Beşiktaş, 49'unu Fenerbahçe kazanırken 45 derbi eşitlikle sonuçlandı. Lig maçlarında Beşiktaş'ın attığı 159 gole Fenerbahçe 158 golle karşılık verdi.

          Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan 69 lig müsabakasında ise siyah-beyazlılar 25 kez galip gelirken sarı-lacivertliler 22 galibiyet aldı. 22 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

        • 5

          MUHTEMEL 11'LER

          BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Rafa, Toure, Abraham

        • 6

          FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, Nene, İsmail, Asensio, Kerem, En-Nesyri

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Boğaz'da panik!
        Boğaz'da panik!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        Okan Buruk'tan hakem yorumu!
        Okan Buruk'tan hakem yorumu!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Habertürk Anasayfa