MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
Trendyol Süper Lig 11. hafta maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe bugün kozlarını paylaşıyor. Ligde son oynadığı 4 maçta sadece 1 kez kazanabilen Kartal, evindeki mücadelede galibiyetten başka bir şey düşünmüyor! Tedesco'yla yeni hava yakalayan Kanarya ise zirve yarışında kalmak için müsabakayı kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor
- 1
Süper Lig'de derbi haftasında sıra Beşiktaş ile Fenerbahçe'ye geldi.
Son sezonlarda taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşatan siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen sarı-lacivertli ekibi ağırlayacak. Son 4 maçında 1 galibiyet alan Kartal'ın hedefi; kazanarak yeni bir sayfa açmak. Son 3 resmi mücadeleden de mutlu ayrılarak Tedesco ile iddiasını ortaya koyan Kanarya da çıkışını sürdürme peşinde.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Hakem Ali Yılmaz'ın yöneteceği 90 dakikada İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yardımcı hakem olarak görev alacak.
- 2
Sezona Jose Mourinho yönetiminde başlayan ve Domenico Tedesco ile devam eden sarı-lacivertli takım, 10 maçta altığı 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan toplayıp haftaya 3. sırada girdi.
- 3
Teknik direktör değişikliğine giden ve Ole Gunnar Solskjaer'in yerine Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadığı 10 haftada 17 puan topladı. Siyah-beyazlılar haftaya 4. sırada giriyor.
-
- 4
Türk futbolunun iki büyük takımı, Tüpraş Stadyumu'ndaki maçla birlikte rekabette 362. randevuya çıkacak. 28 kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan ve 100 yılı aşan rekabette Fenerbahçe'nin 135, Beşiktaş'ın 129 galibiyeti bulunuyor. 97 derbiden ise beraberlik sonucu çıktı.
İki ezeli rakip, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 138 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 44'ünü Beşiktaş, 49'unu Fenerbahçe kazanırken 45 derbi eşitlikle sonuçlandı. Lig maçlarında Beşiktaş'ın attığı 159 gole Fenerbahçe 158 golle karşılık verdi.
Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan 69 lig müsabakasında ise siyah-beyazlılar 25 kez galip gelirken sarı-lacivertliler 22 galibiyet aldı. 22 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.
- 5
MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Rafa, Toure, Abraham
- 6
FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, Nene, İsmail, Asensio, Kerem, En-Nesyri
-