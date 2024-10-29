Bursa'dan misafir gelen genç kız, kuzeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Olay Pendik’ Kavakpınar Mahallesinde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Bursa'da yaşayan Duygu Şahin, teyzesini ziyaret için 3 gün önce İstanbul'a geldi.

Şahin, teyzesinin oğlu Talip Yıldız'la eğlenmek için önceki gece dışarı çıktı. Eğlencenin ardından iki kuzen sabaha karşı evlerine döndü.

İkili arasında iddialara göre kıskançlık yüzünden tartışma yaşandı. Bu tartışma üzerine Talip Yıldız, mutfaktan aldığı bıçakla kaçmak isteyen Duygu Şahin'i sırtından bıçakladı. Bağırış sesleri üzerine olay polise haber verildi.

TUTUKLANDI

Gelen ihbar üzerine olay yerine polis ve ambulans geldi. Bıçaklanarak yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı. Kuzeni Talip Yıldız ise gözaltına alındı. Hastanede tüm müdahaleye rağmen Duygu Şahin kurtarılamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.