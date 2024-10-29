Galatasaray'dan flaş açıklama: Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!

Galatasaray, Beşiktaş'ın derbi sonrası yaptığı açıklamalara olay bir cevap verdi.

Yapılan açıklamada, "Dün akşamki maçın ardından rakibimiz tarafından yapılan tüm algılar ve davranışlar bizi bu açıklamayı yapmak durumunda bırakmıştır. Şu bilinmelidir ki, kurdukları bu çirkin ortaklık bir yerde bozulacak, sponsor kardeşler paranın değil doğrunun kazanacağını bir gün anlayacaktır. Onları beraber bindikleri salıncaktan teker teker indireceğiz. Umarız, o gün gerçeğin farkına varıp, Galatasaray'a haddini bildiririz ifadelerini kullandıkları ergen açıklamalarından biraz da olsa utanırlar." denildi.

İşte Galatasaray'ın açıklamasının tamamı:

"Dün akşamki maçın ardından rakibimiz tarafından yapılan tüm algılar ve davranışlar bizi bu açıklamayı yapmak durumunda bırakmıştır.

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Zira sürekli el yükselterek, ortamı daha da gererek yapmak istenilen, ne yazık ki, dün akşamki mağlubiyetlerini unutturma çabasıdır. Her konuşmaya biz efendiyiz diye başlayıp, bulundukları her ortamda kulübümüze küfür edenlerin ve buna alkış tutanların, lafta efendi olduklarına tüm spor kamuoyu şahittir.

Stadımızda bir basın mensubuna saldırma noktasına gelen bu ortamı hazırlayanlar; o alkışları tutanlar, o küfürleri edenlerdir. Amasız, fakatsız bu şiddete dur demesi gereken "edepli" rakibimizin olayı kapatmak ve bu saldırganı savunmak için yaptıklarını spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.