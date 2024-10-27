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        Haberler Gündem Politika TBMM'de 9. Yargı Paketi'nin görüşmeleri başlıyor | Son dakika haberleri

        TBMM'de 9. Yargı Paketi'nin görüşmeleri başlıyor

        TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmasına 30 Ekim Çarşamba günü başlayacak. Genel Kurul'da kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da 2025 yılı bütçesinin tümü üzerinde görüşmeler yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 11:36 Güncelleme: 27.10.2024 - 11:36
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        TBMM'de 9. Yargı Paketi'nin görüşmeleri başlıyor
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        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), haftalık çalışmasına 29 Ekim tatili nedeniyle 30 Ekim Çarşamba günü başlayacak.

        Genel Kurul, kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

        Bu teklife göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak.

        Hakim ve Savcı Yardımcılığı Mülakatı'na çağrılacak aday sayısında değişiklik yapılacak, ilan edilen kadro sayısının bir katı fazlası aday, mülakata çağrılacak.

        Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek.

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        Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak.

        Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.

        Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar, yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek. Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.

        BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

        Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 yılı bütçesinin tümü üzerinde görüşmeler yapılacak. Ayrıca Komisyon, TBMM Başkanlığının bütçesini görüşecek.

        İhtisas komisyonları da toplanarak gündemdeki konuları ele alacak.

        Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, basına kapalı toplantısında, "Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2023 Yılı Raporu"nun görüşmeleri kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerini dinleyecek.

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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri de İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonunda sunum yapacak.

        Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmalara yönelik 10 kanun teklifini görüşecek.

        Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyonun gündeminde 12 Kamu Denetçisi adayının belirlenmesi olacak.

        Çarşamba günü Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.

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        #TBMM
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