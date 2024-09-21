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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin haberleri | 140 gün boyunca arandı... İş insanı vahşet kurbanı - Haberler | Son dakika haberleri

        140 gün boyunca arandı... İş insanı vahşet kurbanı!

        Mardin'de, iş insanı 37 yaşındaki İsmail Demir'in, kaybolduktan 140 gün sonra Şırnak'ta su kuyusunda başı taşla ezilip, ayağından taşla bağlanmış cansız bedeni bulundu. Teknik ve fiziki takiple gözaltına alınan Demir'in arkadaşları 36 yaşındaki Hamdullah Önen ile 26 yaşındaki Ömer Demir tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 08:21 Güncelleme: 21.09.2024 - 11:13
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        140 gün boyunca arandı... İş insanı vahşet kurbanı!
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        Mardin'in Midyat ilçesinde, 25 Nisan'da tekstil işiyle uğraşan, evli ve 2 çocuk babası iş insanı İsmail Demir'den (37) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

        DHA'da yer alan habere göre yakınlarının ihbarıyla Demir hakkında arama çalışması başlatıldı. Sonuç alınamayınca, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, Demir'in son görüldüğü bölgeler ile iş yerinin çevrelerindeki güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini incelemeye aldı.

        ŞÜPHELİLERİN İZİ SÜRÜLDÜ

        Kamera görüntüleri üzerinde yapılan incelemelerde, Demir'in son görüldüğü sokakta, bir aracın üzerindeki yansımadan başka bir aracın sokağa girdiği belirlendi. Takibe alınan ve Şırnak'ın İdil ilçesine gittiği belirlenen şüpheli aracın izini süren ekipler, ailenin de şüphelendiği kişiler olan, Demir'in yakın arkadaşı Hamdullah Önen (36) ile Ömer Demir'in (26) de aralarında olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

        CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        Ömer Demir, sorgusunda İsmail Demir'i Hamdullah Önen'in öldürdüğünü ve daha sonra yaklaşık 40 dakika mesafede İdil ilçesinde bir kuyuya attığını itiraf etti.

        BAŞI TAŞLA EZİLMİŞ OLARAK BULUNDU

        Hayatını kaybeden İsmail Demir.
        Hayatını kaybeden İsmail Demir.

        Olay yerinde yapılan incelemede, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla boşaltılan su kuyusunda, Demir'in başı taşla ezilmiş ve ayağından taşla bağlanmış cansız bedeni bulundu.

        İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        İsmail Demir'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında defnedildi. Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Hamdullah Önen ve Ömer Demir ise işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemede 'Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

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        #mardin
        #Son dakika haberler
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