Haftanın Kitapları

HAYAT KISA

(Dean Rickles)



İngiliz yazar, filozof ve öğretim görevlisi Dean Rickles’ın “Zamanın en büyük para birimi olduğu ve aldığımız her nefesin bizi kaçınılmaz sona yaklaştırdığı bir dünyada anlamlı bir hayat yaşamak mümkün mü?” sorusuna yanıt aradığı kitabı Hayat Kısa: Daha Anlamlı Bir Hayat İçin Kısa Bir Rehber; Ayrıntı Yayınları’ndan çıktı! Pandemi döneminde kaleme aldığı kitapta, genel kanının aksine sınırlamanın yaşamı zenginleştirdiğini savunan Rickles, sınırların ve kısıtlılıkların kişiyi seçim yapmaya yönlendirdiğini, bunun da hayatı daha anlamlı kıldığını oyunlara referans vererek anlatıyor. Kuralları, yasakları ve sonu olmayan bir oyundan keyif alınamayacağını anlatan yazar, insanın en büyük sonu olan ölümün gerçekliğinin aslında hayatı ve seçimlerimizi anlamlı kıldığına dikkat çekiyor.