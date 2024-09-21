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        Son dakika haberi Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı kamu kurumları ile rektörlerin atanma ve görevden alınma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 00:11 Güncelleme: 21.09.2024 - 00:49
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        Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran görevden alındı, yerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil Çalışkan atandı. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne ise Alparslan Çevik getirildi.

        Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü de Yasin Akar oldu.

        Aynı bakanlıkta bazı genel müdür yardımcılığı görevlerine de atamalar yapıldı.

        Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Kamil Yeşil görevden alındı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın ataması gerçekleştirildi.

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        REKTÖR ATAMALARI

        Bazı üniversitelere rektör atanmasına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik, İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nusret Akpolat, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı atandı.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Aydın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Eyüp Debik getirildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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