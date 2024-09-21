Kraliyet Meghan Markle'a hâlâ karşı: Fotoğraftan silme skandalı

'İSTENMEYEN GELİN'DEN KARŞI HAMLE

Independent Gazetesi, Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ile birlikte ve eşi olmadan birkaç farklı açıdan fotoğrafının çekildiğini ve hem orijinal hem de kırpılmış versiyonlarının fotoğraf imaj sitesi Getty Images'a yüklendiğini belirtti. Anlaşılan, Kral Charles ve Prens William, fotoğrafın Meghan Markle'sız versiyonunu tercih etmişti.

Meghan Markle da bunun üzerine durur mu? Patlattı fotoğrafın kendisinin de olduğu versiyonunu. Zaten belli ki Markle, gerilimli bir ilişki sürdürdüğü, hatta artık bir ilişkisinin kalmadığı kraliyet ailesine bu şekilde bir tokat atmak istemişti. Peki kraliyet ailesi bu durumu umursadı mı?