Kraliyet Meghan Markle'a hâlâ karşı: Fotoğraftan silme skandalı

BU ŞARKI KOPYALANMIŞ OLABİLİR Mİ GERÇEKTEN?

Miley Cyrus, bir yıl önce çıkardığı ve sözleri itibarıyla Nil Karaibrahimgil'in 'Tek Taşımı Kendim Aldım' şarkısının farklı bir versiyonu gibi algılayabileceğimiz 'Flowers' şarkısını kopyalamakla suçlandı. Tabii ki Nil Karaibrahimgil'den değil.

'Kendime çiçek alabilirim', 'Kendi elimi tutabiliyorum', 'Kendimi senden daha iyi sevebilirim' şeklinde Türkçeye çevrilebilecek sözleriyle sevdiğimiz şarkı için, Miley Cyrus ve şarkı yazarı arkadaşları, Bruno Mars'ın 'When I Was Your Man' adlı şarkısından bazı bölümleri kopyalamakla suçlandı.

Los Angeles federal mahkemesinde açılan davada Tempo Music Investments adlı şirket, 'Flowers'ın, Bruno Mars'ın 2013'te çıkan liste başı şarkısı 'When I Was Your Man'in çeşitli unsurlarının izinsiz kullanmakla itham edildi. Bruno Mars, davacı olarak yer almadı.

Doğrusu, dinleyici olarak hiçbir benzerlik göremedim şarkılarda. Ama teknik olarak bir kopyalama söz konusuysa, bu konuda kararı mahkeme verecek. Merakla takip edeceğiz.