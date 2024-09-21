Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelecek. Konuk ekip Galatasaray 5 maçta 15 puanla liderlik koltuğunda otururken, Fenerbahçe ise 13 puanla ikinci sırada yer alıyor. Her iki takım da hem zirvede yer almak hem de psikolojik üstünlüğü ele geçirmek için Kadıköy'deki dev buluşmada üç puanı hedefliyor. Fenerbahçe-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri ve derbiye dair tüm detaylar haberimizde...
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Trendyol Süper Lig'de 6. hafta derbi heyecanına sahne olacak. Fenerbahçe, dünya derbisinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.
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Ligde geride kalan 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, haftaya 13 puanla 2. sırada giriyor.
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Ligde oynadığı 5 maçı da kazanan Galatasaray ise 15 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
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TEK EKSİK ZIYECH, ICARDI ŞANS BEKLEYECEK
Sarı-kırmızılı ekipte Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, yarın Fenerbahçe ile oynanacak maçta görev alamayacak. Sakatlığını atlatan ve son antrenmanda takımla çalışan Mauro Icardi 11'de görev almak için Okan Buruk'tan şans bekleyecek.
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DJIKU DÖNDÜ, OSAYI BELİRSİZ
Ligde Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan ve bir süre takımdan uzak kalan Alexander Djiku, derbi hazırlıklarında takımla çalıştı. Mourinho’nun görev vermesi halinde sahada olacak. Sakatlığını atlatan Bright Osayi-Samuel ise bireysel çalışma yaptı. Nijeryalı futbolcunun durumuna maç saatinde karar verilecek.
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FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe-Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Ülker Stadı'ndaki dev derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.
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FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
- 8
Livakovic
- 9
Mert Müldür
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- 10
Çağlar
- 11
Djiku
- 12
Oosterwolde
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- 13
İsmail
- 14
Amrabat
- 15
Fred
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- 16
Tadic
- 17
Maximin
- 18
Dzeko
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- 19
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
- 20
Muslera
- 21
Kaan
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- 22
Davinson Sanchez
- 23
Abdülkerim
- 24
Jakobs
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- 25
Torreira
- 26
Sara
- 27
Barış Alper
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- 28
Mertens
- 29
Sallai
- 30
Osimhen
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- 31