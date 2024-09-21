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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek Almanya'da yatırımcılarla buluştu - İş-Yaşam Haberleri

        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya'nın en büyük şirketlerinin yöneticileriyle bu ülkede düzenlenen zirvede görüştü. Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'ye ilgi artarak devam ediyor. Esas hedefimiz olan uluslararası doğrudan yatırımları artırmak için çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz" dedi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 12:12 Güncelleme: 21.09.2024 - 12:46
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        "Türkiye'ye ilgi artarak devam ediyor"
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, Bakan Mehmet Şimşek, Almanya'nın Bavyera eyaletinin Elmau kasabasında, ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarından Stern Stewart Institute'nün 2024 zirvesine katıldı.

        Zirve, Almanya'nın en büyük ve köklü 50'den fazla şirketinin üst yöneticileri (CEO) ve finans bölüm başkanları (CFO) ile alanında öncü akademisyenleri bir araya getirdi.

        Bakan Şimşek, 19 Eylül'de başlayan zirvenin ikinci gününde, Türkiye için düzenlenen özel oturuma katıldı.

        Bu oturumda, Türkiye'de yatırımları olan veya yatırım yapmayı düşünen şirketler yer aldı.

        Şimşek, Türkiye için düzenlenen bir diğer oturumda da yatırımcılarla bir araya gelerek, soruları yanıtladı.

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        Bu toplantılar, basına kapalı gerçekleştirildi.

        Bakan Şimşek, dün gece saatlerinde yurda döndü.

        "ESAS HEDEFİMİZ OLAN ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARI ARTIRMAK"

        Konuyla ilgili sosyal medya hesabında değerlendirmede bulunan Şimşek, "Yaklaşık 24 saatliğine gittiğimiz Almanya’da büyük şirketlerin yöneticileri ve yatırımcılarla verimli toplantılar gerçekleştirdik.

        Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor. Esas hedefimiz olan uluslararası doğrudan yatırımları artırmak için çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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