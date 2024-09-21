Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi! Gişede hasılat rekorları kıran 10 kitap uyarlaması film

4. J.K. Rowling – Fantastik Canavarlar Serisi

J.K. Rowling bu çağıun şifresini çözmnüş desek haksızlık yapmış olmayız galiba. 7 kitaplık Harry Potter evreninin etkisi o kadar uzun yıllar devam etti ve okur o kadar çok devamını bekledi ki J.K. Rowling buna kayıtsız kalamadı. Harry Potter evreninin bir parçası olan Fantastik Canavarlar serisi geldi. Sinemaya uyarlanması kaçınılmaz olan bu serinin filmleri dünya genelinde 1.5 milyar doların üzerinde hasılat elde etti.