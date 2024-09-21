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Rize'de olay, dün Müftü Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Rize Anadolu İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana geldi. 8’inci sınıf öğrencisi Gizem Kazdal (14), sınıfının bulunduğu 4'üncü katta, bina içindeki yangın merdiveninin bulunduğu boşluktan düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI Gizem Kazdal, 14 yaşındaydı. DHA'da yer alan habere göre Kazdal’ın arkadaşları, durumu öğretmenlerine haber verdi. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Gizem Kazdal, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kazdal, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

İDDİA ÜZERİNE EMNİYET FİLESİNE ÇIKTI Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında arkadaşlarının ifadelerine başvuruldu. Arkadaşları ifadelerinde ders boş olduğu için koridora çıktıkları, Gizem’in iddia üzerine merdiven boşluğundaki emniyet filesinin üzerine çıktığı, filenin bir anda bağlantı noktasından koptuğu, diğer katlardaki emniyet filelerinin de onu taşımadığını söyledi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ Hayatını kaybeden Gizem Kazdal için Güneysu ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Gizem'in amcası Yargıtay Üyesi Şaban Kazdal, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Milletvekili Muhammet Avcı, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Gizem’in ailesi taziyeleri kabul etti. Gizem Kazdal’ın cenazesi Güneysu Merkez Camii’nde öğle vaktinde kılınan cenaze namazı sonrası Kıbledağı köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.