Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Rize haberleri | Gizem'i emniyet fileleri taşımamış! Okulda öldüren iddia! | Son dakika haberleri

        Gizem'i emniyet fileleri taşımamış! Okulda öldüren iddia!

        Rize'de, 14 yaşındaki Gizem Kazdal'ın, öğrenim gördüğü ortaokulun 4'üncü katından düşerek yaşamını yitirdiği olaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Kazdal'ın arkadaşlarıyla iddia üzerine yangın merdivenin bulunduğu boşluktaki emniyet filesinin üzerine çıktığı, filenin bir anda bağlantı noktasından koptuğu, diğer katlardaki emniyet filelerinin de öğrenciyi taşımadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Kazdal, Güneysu ilçesinde toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 15:29 Güncelleme: 21.09.2024 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gizem'i emniyet fileleri taşımamış! Okulda öldüren iddia!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Rize'de olay, dün Müftü Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Rize Anadolu İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana geldi. 8’inci sınıf öğrencisi Gizem Kazdal (14), sınıfının bulunduğu 4'üncü katta, bina içindeki yangın merdiveninin bulunduğu boşluktan düştü.

        HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

        Gizem Kazdal, 14 yaşındaydı.
        Gizem Kazdal, 14 yaşındaydı.

        DHA'da yer alan habere göre Kazdal’ın arkadaşları, durumu öğretmenlerine haber verdi. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Gizem Kazdal, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kazdal, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

        İDDİA ÜZERİNE EMNİYET FİLESİNE ÇIKTI

        Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında arkadaşlarının ifadelerine başvuruldu. Arkadaşları ifadelerinde ders boş olduğu için koridora çıktıkları, Gizem’in iddia üzerine merdiven boşluğundaki emniyet filesinin üzerine çıktığı, filenin bir anda bağlantı noktasından koptuğu, diğer katlardaki emniyet filelerinin de onu taşımadığını söyledi.

        GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

        Hayatını kaybeden Gizem Kazdal için Güneysu ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Gizem'in amcası Yargıtay Üyesi Şaban Kazdal, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Milletvekili Muhammet Avcı, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Törende Gizem’in ailesi taziyeleri kabul etti. Gizem Kazdal’ın cenazesi Güneysu Merkez Camii’nde öğle vaktinde kılınan cenaze namazı sonrası Kıbledağı köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #rize
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        "Kaçmayıp haber verse annemin parçalarını toplamazdık!"
        "Kaçmayıp haber verse annemin parçalarını toplamazdık!"
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Biden Hollywood yıldızından iş istedi
        Biden Hollywood yıldızından iş istedi
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İki işçi daha feci biçimde can verdi! Vinç faciası!
        İki işçi daha feci biçimde can verdi! Vinç faciası!
        Derbinin favorisi kim?
        Derbinin favorisi kim?
        Mobilde serbest tarife
        Mobilde serbest tarife
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!
        Habertürk Anasayfa