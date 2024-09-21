ABD Başkanı Biden Hollywood yıldızından iş istedi

81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen Hispanik Miras Ayı kutlamaların ünlü Hollywood yıldızı Jessica Alba'da iş istedi.

15 Eylül-15 Ekim arasında kutlanan Hispanik Miras Ayı etkinlikleri için aralarında Jessica Alba'nın da bulunduğu çok sayıda önde gelen Latin kökenli kişi Beyaz Saray'a geldi.

Ünlü oyuncu Alba, Biden'dan önce bir konuşma yaptı ve Biden'ı "hayallerimizi savunan bir adam" olarak tanıttı.

"TÜM BUNLAR BİTTİĞİNDE BELKİ BANA BİR İŞ BULABİLİRSİN"

Alba'nın ardında kürsüye çıkan Biden'ın esprili konuşması gündem oldu. Biden, "Bu arada Jessica tanıtım için teşekkür ederim. Kendisi bir aktör, yapımcı, savunucu, yazar ve şirketlerin nasıl kurulacağını biliyor. Jessica, eğer gerçekten iyi olursam, belki tüm bunlar bittiğinde bana bir iş bulabilirsin" dedi.

Biden ayrıca Hollywood aktrisine bir şirketi devraldığı ve onu milyar dolarlık bir imparatorluğa dönüştürdüğü için de övgüde bulundu.

81 yaşındaki Biden, Kasım ayında gerçekleşecek ABD Başkanlık Seçimleri'nin ardından görevi devredecek. Biden'ın görev süresi Ocak ayında sona erecek.