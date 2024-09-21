5 ilde sel: Uzmanından uyarı!

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Trabzon'da son 24 saatte metrekareye düşen 160 kilogram yağış, Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra ilçelerinde, sel, taşkın ve heyelanlara yol açtı. Sürmene ilçesindeki taşkın ve heyelanlar sırasında kaybolan Ali Kemal Demir (65), ekiplerin hem havadan hem de karadan yürütülen çalışmalarla aranıyor.

Trabzon'da hasar tespit, temizlik ve onarım çalışmaları sürerken, Erzurum, Bitlis, Van ve Samsun'dan da sel haberleri geldi. Sağanak yağışın sele dönüştü korku dolu anlar vatandaşların kameralarına yansırken, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, önümüzdeki günler için çok ciddi sel tehlikeleri uyarısı geldi.

REKLAM KARAYAZI'DA HAYVAN BARINAKLARINDA ZARAR Trabzon'un Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra ilçelerinde hayatı felç eden ve bir kişinin kayıp olarak arandığı sel felaketinin ardından öğle saatlerinde Erzurum'un Karayazı ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış bazı mahallelerde sele neden oldu. İHA'nın haberine göre, Abdurrahman Mahallesi Daragut mezrasında dereden gelen su hayvan barınaklarında zarara yol açtı. Selin ardından Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Karayazı İlçe ekipleri, Erzurum Büyükşehir İtfaiye Karayazı ekibi ve Karayazı belediyesi ekipleri mezrada yoğun bir çalışma içerisine girdi.

Dere yolunda yapılan çalışmalarda su baskınının evlere ulaşmaması için yoğun çaba parçandı. Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp! Haberi Görüntüle AHLAT'TA SEL TAŞKINLARA NEDEN OLDU Bitlis'in Ahlat ilçesinde günlerdir aralıklarla devam eden ve yaşamı olumsuz etkileyen yağışlar, öğle saatlerinde birçok noktada sel ve taşkınlara yol açtı. Ana yollardaki su birikintisi dolayısıyla araçların ilerlemekte zorluk çektiği ilçede, Ahlat Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından şehir merkezinde ve mahalle aralarında temizlik çalışmaları yürütüldü. REKLAM İHA'nın haberine göre, bölgede incelemelerde bulunarak, çalışmaları yakından takip eden Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, "İlçemizde 2 gündür etkili olan yağışlar sele sebep oldu. İlçe genelinde birçok alanı sel bastı. Maalesef mal kaybı var ama çok şükür can kaybımız yok. Bu noktada 2 gündür ekiplerimiz canla başla sahadalar. Diğer belediyelerden, DSİ ve karayollarından da yardım talep ettik. Yaralarımızı en kısa sürede sarmak için ciddi çabalar sarf ediyoruz. Milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla koordineli bir şekilde alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle Tunus ve Erkizan mahalleleri yoğunlukta olmak üzere tüm mahallelerimizde ciddi sorunlar meydana geldi. En kısa sürede bu sorunları gidermek üzere elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz" dedi.

İş yerini su basan Bülent Akgün isimli esnaf da, "Ahlat’ta birkaç gündür devam eden sağanak yağış iş yerlerine, mahallelerdeki evlere hasar verdi. Allah beterinden korusun. Can kaybı yok. Maddi hasar meydana gelmiş o da giderilir. İş yerimiz de gördüğünüz gibi çamur deryasına döndü" diye konuştu. Mehmet Ali Akpolat isimli esnaf ise, "Sabah geldiğimizde müthiş bir yağmur yağıyordu. İş yerimizi açtığımızda 15-20 santim su vardı içeride. Her taraf su ve çamur dolmuştu. Sabah 8’den bu yana uğraşıyoruz" şeklinde konuştu. BAŞKALE'DE KONTEYNER SELE KAPILDI Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki kırsal Ömerdağı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde etkili olan sağanak sele neden oldu. Taşan dere kenarındaki evlerin bahçeleri ile bazı ahırları su bastı.

DHA'nın haberine göre, 20 Şubat 2020'de İran'ın Khoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından sınıra yakın bölgede evleri zarar gören vatandaşlara dağıtılan, içinde yaşayanların durumu fark edip dışarı çıktığı konteynerlerden biri selde 200 metre kadar sürüklendi. REKLAM Sel ve çamur yığınları arasında parçalanan konteyner kullanılamaz hale geldi. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yol, köprü ve tarım arazilerinin zarar gördüğü mahalleye, AFAD, Büyükşehir ve Başkale belediyelerine bağlı iş makineleri sevk edildi. İş makineleri ile temizlik çalışması başlatıldı. Mahalledeki hasarın da yapılan çalışmalarla belli olacağı bildirildi.

ARSİN'DE HEYELAN ANI KAMERAYA YANSIDI Trabzon'da dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında Arsin, Yomra, Araklı ve Sürmene ilçelerinin iç kesimlerindeki bir çok mahalle yolu heyelan ve seller nedeniyle ulaşıma kapandı. İHA'nın haberine göre, yağıştan etkilenen mahallelerden Güneyce'de, mahalle yolu heyelan nedeniyle dün akşam saatlerinde ulaşıma kapanırken, mahalleye içme suyu ve elektrik verilemiyor. Mahalledeki bir ev heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltılırken, 20'ye yakın hanedeki vatandaşlar yollarının açılmasını bekliyor. Mahalle sakinlerinden Tayfun Şahin (31), dün yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında büyük bir korku yaşadıklarını ve mahalle yollarının ulaşıma kapandığını söyledi. Şahin, yöredeki heyelanların hala devam ettiğini toprak kaymaları nedeniyle bir çok fındık arazisinin yok olduğunu ifade ederek yetkililerden mahalle yollarının açılmasını istedi. Elektriklerinin ve içme sularının kesildiğini belirten Şahin, bu zamana kadar bu çapta büyük bir afet yaşamadıklarını hatırlattı.

YAKAKENT'TE MAHALLE İÇİ YOLU KAPANDI Samsun'un Yakakent ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan taşkın sonucu kapanan mahalle içi yolun açılması için çalışma yürütülüyor. AA'nın haberine göre, ilçeye bağlı kırsal Kayalı Mahallesi'nde dün etkili olan sağanak nedeniyle taşkın oluştu. Taşkın sonucu mahalle içindeki yola dolan toprak ve taşlar, yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Yakakent Belediyesi ekipleri, yolun temizlenip ulaşıma açılması amacıyla çalışma başlattı. PROF. DEMİR: YAĞIŞLAR DÜZENSİZ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, Türkiye genelinde yağışların düzensiz şekilde devam ettiğini ve anlık yağan şiddetli yağmurun sel felaketini beraberinde getirebileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Demir, "Bununla ilgili sürekli uyarıları yapıyoruz. Çünkü artık düşen yağış miktarları kısa süreli, ani ve şiddetli yağış olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla önümüzdeki 1-2 ayı biraz dikkatli geçirmemizde fayda var. Uzun vadeli baktığımızda 2024 yılının sonbaharı kışa girişte, 2025 yılının ilkbahar aylarına girişte risklerin artarak devam edeceğini söylemek yanlış olmaz" dedi. "MEVSİMLER YER DEĞİŞTİRMEYE BAŞLADI" Ülke genelinde yağış dağılımlarının değişimden dolayı insan, hayvan ve tarımsal yaşamların etkilendiğini belirten Prof. Dr. Yusuf Demir, şunları söyledi:

"Dünyada ve ülkemizde küresel iklimin etkileri son yıllarda artarak kendini göstermektedir. Ülkemiz açısından değerlendirdiğimizde son bir yıl oldukça farklı yağış rejimlerini beraberinde getirdi diyebiliriz. Bunu hep beraber yaşadık. Zaman zaman kış ve yaz kuraklıkları, zaman zaman ani yağışlar ve şiddetli yağışlar ile değişik bölgelerde oluşan seller, bu sürecin sonucu olarak karşımıza çıktı. Yağış rejiminde çok fazla değişim olmasına rağmen mevsimlerde değişimler yaşamaya başladık. Mevsimler yer değiştirmeye başladı. DAHA BÜYÜK DEĞİŞİMLER YAŞAMAMIZ MÜMKÜNDÜR Kışı hemen hemen çoğu yerde nerdeyse hiç yaşamadık. Kış ayı çok ılıman geçti. Kar yağışı çoğu bölgede olmadı. Yaz aylarına girdiğimizde de almamız gereken yağışları alamadık. Son birkaç gündür farklı bölgelerde yağışlar almamıza rağmen bu yağışların yıl içerisinde dağılımlarının değişimi ve süreci, geçtiğimiz bir yıl içerisinde hem insan yaşamını hem de tarımsal üretim ile hayvanların yaşamını doğrudan etkilemekte. Eğer böyle devam ederse, bizler gerekli tedbirleri almazsak ilerleyen dönemlerde yağış rejimi dolayısıyla daha büyük değişimler yaşamamız mümkündür."

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÇOK CİDDİ SEL TEHLİKELERİ İLE KARŞILAŞABİLİRİZ" Yetersiz kar yağışının yer altı kaynaklarını besleyemediğini ifade eden Yusuf Demir, "Son 1-2 ayda ülkemizin farklı bölgelerinde çok ciddi kuraklık var. Eskiden Konya Ovası’nda obrukların oluşumu diyorduk ama şimdi ülkemizin farklı bölgelerinde de obruklar oluşmaya başladı. Ciddi anlamda yer altı suyu kayıplarımız başladı. Çünkü geçen sene kar yağışlarının yetersiz olması yer altı suyunu beslemekte yeterli olmadı. Aynı zamanda içme suyu konusunda büyükşehirlerimizde ciddi kritik aşamalara gelindiğini görüyoruz. Son birkaç gündür düşen yağışların belirli yerlerde bir miktar rahatlamayı beraberinde getirdi. Fakat hala verilerin, sıcaklık dağılımının mevsim normallerinin üzerinde olması, sonbahar geçişinin gerçekleşmemesi, mevsimlerin iç içe geçmeye başlaması üretim kalitemizi doğrudan etkilemeye başlıyor. Önümüzdeki süreçte bu yağışların dalgalı şekilde devam edeceğini tahmin ediyoruz. Önümüzdeki günlerde çok ciddi sel tehlikeleri ile karşılaşabiliriz” ifadelerini kullandı.